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Разбор полётов: Лукашенко не выглядел победителем. Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
Также следует отметить, что ни БT, ни государственное радио не транслировали выступление в прямом эфире. За Лукашенко следовали премьер-министр, министр иностранных дел и председатель КГБ. Все это свидетельствует о чрезвычайной ситуации, в которой оказалась страна.
Теперь к содержанию выступления. Думаю, Лукашенко планировал выйти на публику в образе победителя, который провел такую классную операцию. Но что-то пошло не так. Судя по всему, белорусское руководство не ожидало такой жесткой реакции международного сообщества в связи с приземлением самолета в Минске.
Поэтому Лукашенко не выглядел победителем. Похоже, что главной целью его выступления было оправдание. Он извинился. Но в своем обычном стиле. Это было оправдание в виде агрессивной атаки на Запад. Здесь был использован весь идеологический арсенал, который белорусские власти взяли на вооружение 9 августа прошлого года: мол, Беларусь стала неудобным примером для Запада в борьбе с covid; «Белорусское государство в зачаточном состоянии подавило волну неонацизма»; Беларусь - лишь короткое звено в борьбе Запада с Россией; Давление Запада могло привести к войне. И дальше в том же духе. В общем, «вся эскалация с Запада - это их зависть, беспомощность и гнев».
Не было заметных намеков на возможность компромисса, диалога, деэскалации напряженности с Западом. Похоже, что курс на эскалацию конфликта - это единственный путь, который сегодня видит официальный Минск.
Был немного необычный тезис: «В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу». Это немного неожиданное признание. Впереди некая безысходность, судьба, отсутствие хороших перспектив.
Что касается истории с самолетом, то здесь ничего принципиально нового. Меня заинтересовала фраза: «В самолете был террорист, и об этом знали далеко за пределами Беларуси». Значит, и в Беларуси знали, что Протасевич был на борту? А по официальной версии, выдвинутой в день аварии, белорусские власти случайно выяснили, что этот человек был среди пассажиров.
Главный вывод из всей этой истории таков: неразрешенность внутрибелорусского кризиса приводит к тому, что он трансформируется в кризис региональной безопасности, ведет к росту международной напряженности. А без разрешения конфликта внутри страны остановить эскалацию в регионе невозможно.
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Неразрешенный внутрибелорусский конфликт приводит к тому, что он трансформируется в кризис региональной безопасности, ведет к росту международной напряженности.
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