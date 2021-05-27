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Разбор полётов: Лукашенко не выглядел победителем. Мнение Карбалевича

27.05.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Разбор полётов: Лукашенко не выглядел победителем. Мнение Карбалевича
Лукашенко в парламент приходит нечасто. В этом году не было традиционного послания Национальному Собранию и народу. И такая форма обращения к обществу с трибуны парламента в связи с какими-то необычными событиями, похоже, используется впервые.

Также следует отметить, что ни БT, ни государственное радио не транслировали выступление в прямом эфире. За Лукашенко следовали премьер-министр, министр иностранных дел и председатель КГБ. Все это свидетельствует о чрезвычайной ситуации, в которой оказалась страна.

Теперь к содержанию выступления. Думаю, Лукашенко планировал выйти на публику в образе победителя, который провел такую ​​классную операцию. Но что-то пошло не так. Судя по всему, белорусское руководство не ожидало такой жесткой реакции международного сообщества в связи с приземлением самолета в Минске.

Поэтому Лукашенко не выглядел победителем. Похоже, что главной целью его выступления было оправдание. Он извинился. Но в своем обычном стиле. Это было оправдание в виде агрессивной атаки на Запад. Здесь был использован весь идеологический арсенал, который белорусские власти взяли на вооружение 9 августа прошлого года: мол, Беларусь стала неудобным примером для Запада в борьбе с covid; «Белорусское государство в зачаточном состоянии подавило волну неонацизма»; Беларусь - лишь короткое звено в борьбе Запада с Россией; Давление Запада могло привести к войне. И дальше в том же духе. В общем, «вся эскалация с Запада - это их зависть, беспомощность и гнев».

Не было заметных намеков на возможность компромисса, диалога, деэскалации напряженности с Западом. Похоже, что курс на эскалацию конфликта - это единственный путь, который сегодня видит официальный Минск.

Был немного необычный тезис: «В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу». Это немного неожиданное признание. Впереди некая безысходность, судьба, отсутствие хороших перспектив.

Что касается истории с самолетом, то здесь ничего принципиально нового. Меня заинтересовала фраза: «В самолете был террорист, и об этом знали далеко за пределами Беларуси». Значит, и в Беларуси знали, что Протасевич был на борту? А по официальной версии, выдвинутой в день аварии, белорусские власти случайно выяснили, что этот человек был среди пассажиров.

Главный вывод из всей этой истории таков: неразрешенность внутрибелорусского кризиса приводит к тому, что он трансформируется в кризис региональной безопасности, ведет к росту международной напряженности. А без разрешения конфликта внутри страны остановить эскалацию в регионе невозможно.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Неразрешенный внутрибелорусский конфликт приводит к тому, что он трансформируется в кризис региональной безопасности, ведет к росту международной напряженности.
 
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