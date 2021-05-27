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Пять эпизодов контрреволюции Александра Лукашенко

27.05.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пять эпизодов контрреволюции Александра Лукашенко
Фото: AP Images
Три месяца назад, прогнозируя для «Нашего мнения» развитие весенних событий в Беларуси я писал: теоретически Беларусь еще может вернуться в ситуацию сильной политической турбулентности, как это происходило сразу после президентских выборов. Маршей не случилось, паралича госинститутов тоже, однако к концу весны мы все же вернулись в ситуацию августа-2020 года, но со знаком минус. У нас сейчас антиавгуст, и пока не понятно, когда он закончится и что нас ждет в конце. Разница антиавгуста от августа в том, что тогда, все происходящее вызывало надежду на позитивные перемены в стране. Новости сегодня – это контрреволюция Александра Лукашенко, которая вызывает разные эмоции – от апатии и страха до желания всё-таки не покупать билет на последний рейс «Белавиа» и увидеть своими глазами, что там будет в конце.

В контрреволюции Лукашенко трудно назвать какую-то конкретную дату, которая дала начало этому процессу. Можно сказать, что важный разворот произошел в тот момент, когда было принято решение отменить массовые воскресные марши в центре Минска. Однако довольно долго контрреволюционные события происходили в фоновом режиме и не выходили из формата репрессий активистов. Действия официального Минска последних месяцев и тем более последних дней ведет к перестройке не только внутриполитических процессов, но и всего регионального контекста.

«Покушение на Александра Лукашенко»


Официальная депеша ФСБ РФ относительно белорусского «заговора» звучала так: «По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зенкович Ю. и Федута А. организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики».

В первых числах мая Лукашенко подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств были лишены воинских и специальных званий. Там нет ни одного генерала, самое высокое звание – полковник. «Заговор» корректнее было бы назвать оперативной игрой спецслужб, результатом которой стало более активное подключение Москвы к белорусскому кризису в публичном пространстве и комментарии главы МИД РФ в стиле: «трудно представить, что подготовка покушения на Лукашенко проводилась без ведома спецслужб США».

Атака на TUT.BY


Ситуация вокруг ТUT.BY – еще одно поворотное событие, которое заставит изменить редакционную политику все негосударственные медиа в Беларуси, которые работают с общественно-политической повесткой. В конечном итоге это приведет к сужению информационного поля, переход информационных потоков в социальные сети будет способствовать увеличению непроверенной информации. В итоге – продолжится рост недоверия к государственным институтам.

Что касается TUT.BY, то главный вопрос для пользователей – будет ли сохранен 20-летний медиа архив компании, доступа к которому сейчас нет ни у пользователей из Беларуси, ни у пользователей из других стран. Главный вопрос для Евгении Чернявской, которой принадлежит мажоритарный пакет акций ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», вероятно будет таким: передать ли часть бизнеса в обмен на свободу части команды и снятия обвинений с близких, либо сохранить долю в своей собственности, но потерять работоспособность компании в Беларуси. Этот сложный моральный выбор, скорее всего, не предусматривает возможности восстановления полноценной работы TUT.BY в Беларуси для прежней команды.

Спецоперация по аресту Романа Протасевича


Главное событие, которое вернуло нас в антиавгуст. Экономические последствия для официального Минска крайне трудно просчитываемые, но по первой реакции Запада уже можно говорить: арест Протасевича будет стоить очень дорого. Авиаизоляция страны, санкции для «Белавиа», дипломатический кризис с Литвой и Латвией – такой реакции не было даже на события 9-11 августа прошлого года.

В логике контрреволюции это должно было стать посланием в стиле «можем посадить всех, даже тех, кого не можем достать». В глазах мирового сообщества вышел акт государственного терроризма.

Увольнения на госпредприятиях


Кампанию по увольнению неблагонадежных работников из государственных организаций нужно выделить отдельно. Нет какой-то организации и института, которую не затронули бы политические увольнения. Они идут от МИДа и Беларусбанка до коммунальщиков и теперь вот до той же «Белавиа». Нет какого-то одного повода или статьи, по которым происходят увольнения. Отсутствия лояльности в каждом конкретном случае измеряется по-разному. Однако как следствие – политически мотивированные увольнения увеличивают нагрузку на систему управления, недостаток профессиональных кадров закрывается людьми с меньшей квалификацией, что увеличивает количество ошибок в принимаемых решениях. Например, по неофициальным данным, за год, только число врачей в Беларуси уменьшилось на 4,1 тысячи (почти на 10%), средних медработников на 12,6 тысяч (тоже на 10%).

Национальные символы и инициатива ГУБОПиК


Желание приравнять национальный флаг к нацистской символике анонсировал замначальника ГУБОПиК полковник милиции Михаил Бедункевич. Если данное решение будет принято – это станет важным шагом для дальнейшего разделения общества и маркирования по принципу свой-чужой. Неформально это разделение и так присутствует после августа 2020-го. Но официальная государственная политика, направленная на раскол общества и усиление давления на оппонентов, может привести к тому, что в случае возобновления массовых протестов, они уже не будут носить подчеркнуто мирный характер. Власти сами делают всё для того, чтобы часть белорусского общества не ассоциировала их с собой.

Что мы можем ожидать в перспективе – местные выборы уже переносятся на 2023 год. Эксперты «Беларусь в фокусе» прогнозируют, что конституционная реформа будет проведена через Палату представителей, то есть без участия большинства избирателей. Таким образом тренд на подавление гражданских прав продолжится и может растянуться на неопределенное время. Скорее всего нас также ожидает закон об иностранных агентах и новые заявления в стиле «выстоим вместе с Россией против агрессии Запада». Особенность антиавгуста в том, что официальный Минск вновь не контролирует развитие политических процессов. Разница только в что, если раньше нестабильность для официального Минска исходила из внутриполитических событий, с которыми можно было справиться с помощью силы. То теперь источником нестабильности для Минска является реакция западных партнеров. А это уже выход белорусского кризиса на новый уровень.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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