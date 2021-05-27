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Пять эпизодов контрреволюции Александра Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: AP Images
В контрреволюции Лукашенко трудно назвать какую-то конкретную дату, которая дала начало этому процессу. Можно сказать, что важный разворот произошел в тот момент, когда было принято решение отменить массовые воскресные марши в центре Минска. Однако довольно долго контрреволюционные события происходили в фоновом режиме и не выходили из формата репрессий активистов. Действия официального Минска последних месяцев и тем более последних дней ведет к перестройке не только внутриполитических процессов, но и всего регионального контекста.
«Покушение на Александра Лукашенко»
Официальная депеша ФСБ РФ относительно белорусского «заговора» звучала так: «По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зенкович Ю. и Федута А. организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики».
В первых числах мая Лукашенко подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств были лишены воинских и специальных званий. Там нет ни одного генерала, самое высокое звание – полковник. «Заговор» корректнее было бы назвать оперативной игрой спецслужб, результатом которой стало более активное подключение Москвы к белорусскому кризису в публичном пространстве и комментарии главы МИД РФ в стиле: «трудно представить, что подготовка покушения на Лукашенко проводилась без ведома спецслужб США».
Атака на TUT.BY
Ситуация вокруг ТUT.BY – еще одно поворотное событие, которое заставит изменить редакционную политику все негосударственные медиа в Беларуси, которые работают с общественно-политической повесткой. В конечном итоге это приведет к сужению информационного поля, переход информационных потоков в социальные сети будет способствовать увеличению непроверенной информации. В итоге – продолжится рост недоверия к государственным институтам.
Что касается TUT.BY, то главный вопрос для пользователей – будет ли сохранен 20-летний медиа архив компании, доступа к которому сейчас нет ни у пользователей из Беларуси, ни у пользователей из других стран. Главный вопрос для Евгении Чернявской, которой принадлежит мажоритарный пакет акций ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», вероятно будет таким: передать ли часть бизнеса в обмен на свободу части команды и снятия обвинений с близких, либо сохранить долю в своей собственности, но потерять работоспособность компании в Беларуси. Этот сложный моральный выбор, скорее всего, не предусматривает возможности восстановления полноценной работы TUT.BY в Беларуси для прежней команды.
Спецоперация по аресту Романа Протасевича
Главное событие, которое вернуло нас в антиавгуст. Экономические последствия для официального Минска крайне трудно просчитываемые, но по первой реакции Запада уже можно говорить: арест Протасевича будет стоить очень дорого. Авиаизоляция страны, санкции для «Белавиа», дипломатический кризис с Литвой и Латвией – такой реакции не было даже на события 9-11 августа прошлого года.
В логике контрреволюции это должно было стать посланием в стиле «можем посадить всех, даже тех, кого не можем достать». В глазах мирового сообщества вышел акт государственного терроризма.
Увольнения на госпредприятиях
Кампанию по увольнению неблагонадежных работников из государственных организаций нужно выделить отдельно. Нет какой-то организации и института, которую не затронули бы политические увольнения. Они идут от МИДа и Беларусбанка до коммунальщиков и теперь вот до той же «Белавиа». Нет какого-то одного повода или статьи, по которым происходят увольнения. Отсутствия лояльности в каждом конкретном случае измеряется по-разному. Однако как следствие – политически мотивированные увольнения увеличивают нагрузку на систему управления, недостаток профессиональных кадров закрывается людьми с меньшей квалификацией, что увеличивает количество ошибок в принимаемых решениях. Например, по неофициальным данным, за год, только число врачей в Беларуси уменьшилось на 4,1 тысячи (почти на 10%), средних медработников на 12,6 тысяч (тоже на 10%).
Национальные символы и инициатива ГУБОПиК
Желание приравнять национальный флаг к нацистской символике анонсировал замначальника ГУБОПиК полковник милиции Михаил Бедункевич. Если данное решение будет принято – это станет важным шагом для дальнейшего разделения общества и маркирования по принципу свой-чужой. Неформально это разделение и так присутствует после августа 2020-го. Но официальная государственная политика, направленная на раскол общества и усиление давления на оппонентов, может привести к тому, что в случае возобновления массовых протестов, они уже не будут носить подчеркнуто мирный характер. Власти сами делают всё для того, чтобы часть белорусского общества не ассоциировала их с собой.
Что мы можем ожидать в перспективе – местные выборы уже переносятся на 2023 год. Эксперты «Беларусь в фокусе» прогнозируют, что конституционная реформа будет проведена через Палату представителей, то есть без участия большинства избирателей. Таким образом тренд на подавление гражданских прав продолжится и может растянуться на неопределенное время. Скорее всего нас также ожидает закон об иностранных агентах и новые заявления в стиле «выстоим вместе с Россией против агрессии Запада». Особенность антиавгуста в том, что официальный Минск вновь не контролирует развитие политических процессов. Разница только в что, если раньше нестабильность для официального Минска исходила из внутриполитических событий, с которыми можно было справиться с помощью силы. То теперь источником нестабильности для Минска является реакция западных партнеров. А это уже выход белорусского кризиса на новый уровень.
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Затянувшийся антиавгуст
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