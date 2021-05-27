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«КГБ Беларуси работает в высшей степени профессионально… блестящая операция». РосСМИ об истории с одним самолетом

27.05.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«КГБ Беларуси работает в высшей степени профессионально… блестящая операция». РосСМИ об истории с одним самолетом
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ активно участвуют в раскачке ситуации вокруг Беларуси и используют для этого любую возможность, тем более такую явную, как ситуация с экстренной посадкой самолета в минском аэропорту.

Подчеркивается неоправданно резкая, с их точки зрения, реакция европейских политиков, приводятся многочисленные примеры аналогичных случаев. При этом на контрасте с официальной беларусской позицией, как негосударственные, так и государственные СМИ России подают произошедшее как операцию спецслужб. То есть, в информационном поле работают против версии официального Минска.

На этом фоне государственными и зависимыми от государства медиа-ресурсами продолжается работа по демонизации образа лидеров беларусских протестов, журналистов и, в принципе, всех, кто активно демонстрирует своё несогласие с официальной политикой беларусской власти.

Отдельно стоит отметить расставляемые государственными СМИ акценты в теме возможных санкций за такую операцию. Подчёркивается и всячески демонстрируется «неоправданная» резкость оценок европейских политиков. При этом аудитория подводится к мысли, что в планировании операции беларусские власти могли сделать ошибку, не оценить последствий. И, как следствие, присутствует предвзятое политизированное отношение коллективного Запада и роль России, которая может выступить в качестве «защитника» и выразителя интересов беларусских властей.
 
Теги: Минск
 
 
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История вокруг экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске и последовавшими за этим событиями вызвала максимальный резонанс в российских СМИ. Медиа по-разному...
 
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