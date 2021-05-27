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«КГБ Беларуси работает в высшей степени профессионально… блестящая операция». РосСМИ об истории с одним самолетом
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Российские СМИ активно участвуют в раскачке ситуации вокруг Беларуси и используют для этого любую возможность, тем более такую явную, как ситуация с экстренной посадкой самолета в минском аэропорту.
Подчеркивается неоправданно резкая, с их точки зрения, реакция европейских политиков, приводятся многочисленные примеры аналогичных случаев. При этом на контрасте с официальной беларусской позицией, как негосударственные, так и государственные СМИ России подают произошедшее как операцию спецслужб. То есть, в информационном поле работают против версии официального Минска.
На этом фоне государственными и зависимыми от государства медиа-ресурсами продолжается работа по демонизации образа лидеров беларусских протестов, журналистов и, в принципе, всех, кто активно демонстрирует своё несогласие с официальной политикой беларусской власти.
Отдельно стоит отметить расставляемые государственными СМИ акценты в теме возможных санкций за такую операцию. Подчёркивается и всячески демонстрируется «неоправданная» резкость оценок европейских политиков. При этом аудитория подводится к мысли, что в планировании операции беларусские власти могли сделать ошибку, не оценить последствий. И, как следствие, присутствует предвзятое политизированное отношение коллективного Запада и роль России, которая может выступить в качестве «защитника» и выразителя интересов беларусских властей.
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«КГБ Беларуси работает в высшей степени профессионально… блестящая операция». РосСМИ об истории с одним самолетом
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