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Полковник опустил глаза на совещании с Шойгу и попал под расследование

27.05.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Полковник опустил глаза на совещании с Шойгу и попал под расследование
Фото: Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
В Минобороны провели расследование в отношении полковника, который якобы уснул в ходе онлайн-совещания с главой военного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом в среду, 26 мая, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, речь идет о полковнике Вязовском, который принимал участие в селекторном совещании с министром обороны 3 ноября 2020 года. Одному из участников встречи показалось, что спустя полчаса после ее начала полковник заснул. Офицер написал жалобу на Вязовского, после чего в отношении того начали проверку.

По результатам проверки было установлено, что на самом деле полковник не спал, а конспектировал речь Шойгу, из-за чего и опускал глаза. Помимо него, выступление главы Минобороны конспектировали еще несколько военных — все они опускали глаза более чем на пять секунд.

В итоге в ведомстве предложили запретить участникам подобных встреч опускать глаза более чем на пять секунд, пишет Baza.

«Лента.ру» обратилась за комментарием в Минобороны, но не получила оперативного ответа.
 
 
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В Минобороны провели расследование в отношении полковника, который якобы уснул в ходе онлайн-совещания с главой военного ведомства Сергеем Шойгу.
 
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