«Досье» совместно с изданиями The Daily Beast и немецким Der Spiegel удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт. Как выясняется, центру Михаила Ходорковскогосовместно с изданиямии немецкимудалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт.





Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.





12:25 по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса [email protected] В нем сообщалось следующее: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар». Как сообщает "Досье", 23 мая впо белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адресаВ нем сообщалось следующее: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар».





В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва.





В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов.





Однако, как выяснил Центр «Досье», на тот момент письмо от «террористов» получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.





12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону самолет изменил курс и полетел в сторону Минска





[email protected] ) в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако «Досье» выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска () в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта.









Напомним, что ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Да и требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры Ахмеда Урланова также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, о сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов?, задаются вопросом журналисты.