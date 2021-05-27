24 года в эфире: радио «Мир» в Беларуси отмечает день рождения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня день рождения отмечают наши белорусские коллеги. Радиостанции «Мир» 24 года. Как проводят праздник те, кто обычно сам радует других, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Если раньше слушателей поздравляли ведущие, то сегодня все наоборот. С самого утра теплые слова в адрес радио «Мир» приходят во все соцсети. В плейлисте подборка музыкальных треков 1997 года. И специально к празднику в Insragram-аккаунте радиостанции представили маску. Попробовать себя в роли ведущего может каждый.

«Стартовал новый час, друзья мои, на радио «Мир». И это очередной праздничный час, потому как сегодня радиостанция «Мир» отмечает свой день рождения! 24 годочка нам исполнилось», – сказала ведущая.

С музыкальным подарком в студию пришли белорусские артисты. Живой концерт стал приятным сюрпризом и для зрителей, и для радийщиков. Новое оборудование передает звук в высочайшем качестве.

В большой команде собрались точно не совы. Эфир круглосуточный. И чтобы задать настроение слушателям, редакторы, режиссеры и пиарщики начинают день на рассвете.

«Слушателям совершенно неважно, что болит, что не болит у ведущего. Он должен быть позитивным, он должен нести добрый свет, хорошую энергетику. Это очень важно», – сказала программный директор радио «Мир» Наталья Высоцкая.

Основная аудитория радиостанции – поколение миллениум. Учли вкусы всех: и меломанов, и ценителей гаджетов. Разработано специальное приложение, чтобы настроить любимую волну в любой точке планеты. А вся важная информация появляется в телеграмм-канале Radiomirby.

«Наше главное отличие – эта большая современная мультифункциональная студия, которую мы запустили в прошлом году и активно сейчас используем. В том числе благодаря этой студии мы можем проводить здесь и масштабные розыгрыши, в том числе квартир, не говоря уже о более мелких смартфонах, самокатах и прочем. Плюс в этой студии мы можем проводить настоящие радиоконцерты», – констатировал главный редактор радио «Мир» Алексей Адашкин.

В подборке редакторов актуальные новости. Собственные корреспонденты готовят эксклюзивные материалы. Проверить удачу и получить подарок можно в викторинах и фотопроекте.

В охвате 12 городов страны, а это 70% населения Беларуси. Тысячи подписчиков на YouTube и в Instagram. Огромная аудитория в интернете. Быть в курсе новостей легко, если настроить радио на мировую волну.