А что, так нельзя было? Главные характеристики выступления Лукашенко

После инцидента с самолетом Ryanair Александр Лукашенко три дня не показывался на публике и не делал никаких заявлений, хотя текущая повестка Беларуси требовала какой-то его реакции.





Беларусь обвиняют в государственном терроризме – Лукашенко молчит.





Белорусские власти обвиняют в захвате заложников – Лукашенко молчит.





Стране объявляют авиаблокаду, а Лукашенко опять же молчит.





Латвия и Литва снимают государственные флаги Беларуси и вывешивают бело-красно-белый, разгорается дипломатический скандал с взаимной высылкой дипломатов. Белорусские парламентарии реагируют, президенты стран, спортивных федераций и союзов высказываются. Даже Кремль сказал свое слово, а Лукашенко опять молчит.





Байден и Путин договариваются о встрече и анонсируют обсуждение белорусской повестки дня – Лукашенко опять молчит и переносит свое выступление на 26 мая, на третьи сутки, как весь мир стоит на ушах из-за произошедшего. Как это можно было понимать?





Многие понимали так, что Лукашенко просто готовится, собирает факты, чтобы разом отбить все обвинения и оставить Запад в дураках. Не получилось. Выступление, которого все ждали и которое зрело трое суток, было оценено однозначно: Лукашенко растерян. И даже больше. По сети активно начал распространяться новый мем, который по популярности грозит скоро обойти своего собрата: «А что, так нельзя было?» Эти несколько слов как нельзя лучше передают все 50 оттенков серого.





Можно, конечно, отдельно разобрать все то, что сказал Лукашенко, но это не столь важно, как общий фон, который оно создавало. Из него даже непонятно, на что, собственно, понадобились эти три дня. Сказать, что письмо пришло из Швейцарии? Или сказать, что письмо также пришло в аэропорты Афин и Вильнюса? Даже если взять все это за чистую правду, она абсолютно ничего не дает без ответа на один простой вопрос: А при чем тут Беларусь?





Опустим за скобками, что ХАМАС отрекся от своего участия в этом инцидента и спросим: Какой смысл было посылать письмо белорусским властям и требовать, чтобы Европа прекратила поддерживать Израиль, если эта Европа даже нынешнюю белорусскую власть не признает? И это при том, что за свой полет Ryanair пролетал над несколькими европейскими странами.





Вообще, в пояснениях Лукашенко об инциденте с самолетом Ryanair очень много ляпов и нестыковок. Такое впечатление, что он просто не успевает за стремительным развитием событий. Лукашенко говорил о том, что Вильнюс не хотел принимать самолет с бомбой и именно командир экипажа попросил принять самолет в Минске . Эта версия озвучивалась белорусским телевидением первой, но потом, когда была опубликована более полная запись переговоров экипажа и белорусского диспетчера, стало понятно, что она не выдерживает никакой критики. Именно белорусская сторона настояла на посадке в Минске, а об отказе Вильнюса принимать самолет речь вообще не шла. Зачем в такой ситуации повторять первоначальную версию, особенно в свете того, что о ней уже стали забывать, как и о том, что белорусское телевидение поменяло местами диспетчера и командира судна, чтобы выдать желаемое за действительное? Захотелось второй раз наступить на те же грабли?





Единственная новизна, которую привнес Лукашенко в ситуацию с самолетом Ryanair – это «тонкий намек» на то, что все это спланированная провокация западных спецслужб, которые хотят разрушить нашу страну. Слышали не раз за последний год, но и сейчас не получили пояснений: Зачем? Почему этот зловредный Запад так хочет погубить нашу страну? Зачем даже (по словам Лукашенко) 3 млрд приготовил, чтобы потом в один день развалить страну?





«Из зависти» - в очередной раз заявил Лукашенко, но опять не пояснил, чему так завидует Польша, Латвия, Швеция, Великобритания и другие значительно более преуспевающие страны? Что у нас есть такого, чтобы нам завидовать? Ну кроме Лукашенко, конечно – такого человека у них реально нет и вряд ли когда-либо будет.





И, наверное, совсем стало грустно сторонникам Лукашенко, когда он с обидой упрекнул Путина, что он будет с Байденом обсуждать Беларусь в Швейцарии. Мол, приехал бы сюда по-человечески, а не за глаза…





Да, потом Лукашенко попытался быстро поправить ситуацию, сказав, что он просто о Путине беспокоится, так как Байден даже не знает, где находится Беларусь и не владеет ситуацией внутри страны, но было уже поздно. Все прекрасно всё поняли.





И последний штрих. Лукашенко ни слова не сказал о ситуации с порталом tut.by, 15 сотрудников которого сегодня находятся за решеткой. А ведь именно это дело подготовило взрыв международного возмущения. Ryanair лишь послужил своего рода взрывателем. Не сказать ни слова об уничтожении информационного ресурса №1 в стране - это очень показательно.





Апофеозом дня стала новость о том, что даже Северная Корея предупредила своих граждан о том, что над Беларусью сейчас летать опасно. Сначала все подумали, что это фэйк. Оказалось, что правда. Грустная правда.



