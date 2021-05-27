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SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink
Источник материала: АФН
Компания SpaceX осуществила в среду, 26 мая, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink.
Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при одном запуске и была успешно приземлена на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Носовой обтекатель также использовался во время предыдущих запусков.
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Компания SpaceX осуществила в среду, 26 мая, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink.
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