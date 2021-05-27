SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink

Источник материала: АФН

Компания SpaceX осуществила в среду, 26 мая, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при одном запуске и была успешно приземлена на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Носовой обтекатель также использовался во время предыдущих запусков.