ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Швейцария не предупреждала Беларусь о бомбе в самолете Ryanair

27.05.2021 08:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Швейцарии в среду, 26 мая, опровергло заявление Александра Лукашенко, о том, что власти конфедерации предупредили Беларусь о бомбе, заложенной на борту самолета компании Ryanair, послужившее формальной причиной принуждения лайнера к посадке в Минске.

"Власти Швейцарии ничего не знают об угрозе минирования самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс. Поэтому руководством Швейцарии не было сделано никаких заявлений властям Беларуси по этому вопросу", - отмечается в комментарии официального представителя главы Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассиса, передает DW.

Ранее в тот же день, Лукашенко заявил, что информация о бомбе была отправлена из Швейцарии и поступила одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Швейцарии в среду, 26 мая, опровергло заявление Александра Лукашенко, о том, что власти конфедерации предупредили Беларусь о бомбе, заложенной на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хоць кім, толькі не прэзыдэнтам!». Як студэнты зь Беларусі вучацца ва Ўнівэрсытэце Вітаўта Вялікага ў Коўне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by