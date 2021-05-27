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Греция опровергла получение каких-либо предупреждений о минировании рейса Ryanair

27.05.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали информацию о какой-либо угрозе для рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс.

"Управление гражданской авиации (Греции) сообщает, что информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полета Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение", - говорится в заявлении УГА, передает РИА Новости.

"Были выполнены все необходимые проверки безопасности, то есть пассажиров, ручной клади и багажа, в соответствии с положениями утвержденной программы безопасности Афинского международного аэропорта, и не было никаких указаний на какие-либо проблемы", - сообщило УГА.

Как дополняется в заявлении, "все процедуры безопасности прошли нормально, и самолет вылетел в пункт назначения в 10.15". "Пока он находился в греческом РПИ (районе полетной информации), ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе", - говорится в пресс-релизе.

"Не было никакой информации – сообщений или указаний службам УГА, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс 23-05-21", - отмечается в пресс-релизе.

Любая соответствующая информация поступила во все вышеперечисленные службы через СМИ и интернет после приземления самолета в Минске, сообщило управление.

Власти Беларуси в своей истории утверждают, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта и аэропортов Афин и Вильнюса, которые просили принять борт.

 
Теги: Минск
 
 
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Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали...
 
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