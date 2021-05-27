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У компании hoster.by ввели ограничения по возможности совершения некоторых платежей

27.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У компании hoster.by, директор которой Сергей Повалишев был задержан 18 мая вместе с сотрудниками TUT.BY, ограничили возможности совершать платежи.



"Нам стало известно, что у нас есть ограничения по возможности совершения некоторых платежей. При этом удалось совершить выплаты в ФСЗН, оплатить подоходный налог. Деньги на наши счета продолжают поступать и клиенты могут оплачивать доменные имена, услуги хостинга и т.д.", - заявили в компании.

Там отметили, что если ситуация затянется, то компания не сможет оплачивать некоторые лицензии, в частности, лицензии на антивирусное программное обеспечение.

В hoster.by также заявили, что в связи с введенными ограничениями, были подготовлены и разосланы уведомления в ключевые ведомства страны.

"Мы несем ответственность за работоспособность 60% ресурсов байнета, в настоящее время централизованная база данных о доменных именах включает 150 тыс. доменных имен. На серверах компании размещаются сайты и рабочие почты почти 2 тыс. государственных ведомств и организаций от поликлиник до крупных производств. В случае, если ситуация не изменится, усложнение работы hoster.by может привести к росту преступности с помощью информационно-коммуникационных технологий, роста попыток несанкционированного доступа извне к информационным ресурсам Республики Беларусь, чего допустить не желаем", - привели в компании выдержки из письма.

hoster.by — провайдер облачных решений и хостинга, обслуживает более 60% всех белорусских сайтов. Является также техническим администратором национальных доменных зон. Уполномоченный поставщик хостинга для государственных органов и организаций, пишет smartpress.by.
 
 
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У компании hoster.by, директор которой Сергей Повалишев был задержан 18 мая вместе с сотрудниками TUT.BY, ограничили возможности совершать платежи.
 
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