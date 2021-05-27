Банду рэкетиров задержали в Орше, недавно этот райцентр объявили культурной столицей Беларуси

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Четверо жителей райцентра в возрасте от 46 до 48 лет угрожали 35-летнему оршанцу насилием, пугали расправой над ним и родными, а также хотели отобрать автомобиль. Чем он провинился?





Один из шантажистов был знакомым жертвы. С начала мая он стал требовать деньги за якобы оказанную услугу в выбивании долга, а затем — за помощь в поиске людей для благоустройства кладбищ.





Правда, по информации милиции, в обоих случаях вопросы оказались нерешенным, но у «заказчика» стали беспричинно требовать 1400 долларов за их решение.











Некоторое время оршанец, которого хотели «развести», скрывался от своих «добродетелей», но потом не выдержал и написал заявление в милицию. Некоторое время оршанец, которого хотели «развести», скрывался от своих «добродетелей», но потом не выдержал и написал заявление в милицию.



