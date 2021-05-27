Жена Глеба: «Никакого прощального Сашиного матча не планировалось. В очередной раз в прессе используется известное имя моего супруга»













Напомним, ранее АБФФ анонсировала матч 5 июня на стадионе «Динамо», где сыграют звезды беларусского футбола и приглашенные европейские известные футболисты. Эта встреча приурочена к 110-летию беларусского футбола.





Накануне известный литовский футболист Эдгарас Янкаускас заявил, что он получил приглашение принять участие в прощальном матче Александра Глеба 5 июня на «Динамо».





«Если пойду, то в честь Александра Глеба. Хочу поддержать коллегу», – говорил Янкаускас, который в итоге отказался от поездки.





– 5 июня будет прощальный матч Глеба?





написала Светлана в сторис. – Мне непонятно, почему везде пишут, что 5 июня должен был состояться матч Глеба. Никакого прощального Сашиного матча не планировалось. Думаю, что в очередной раз в прессе используется известное имя моего супруга для привлечения внимания, и создается шумиха, –Светлана в сторис.







