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Жена Глеба: «Никакого прощального Сашиного матча не планировалось. В очередной раз в прессе используется известное имя моего супруга»

27.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жена Александра Глеба Светлана рассказала о том, что не понимает, почему матч 5 июня на стадионе «Динамо» все называют прощальной игрой ее мужа.




Напомним, ранее АБФФ анонсировала матч 5 июня на стадионе «Динамо», где сыграют звезды беларусского футбола и приглашенные европейские известные футболисты. Эта встреча приурочена к 110-летию беларусского футбола.

Накануне известный литовский футболист Эдгарас Янкаускас заявил, что он получил приглашение принять участие в прощальном матче Александра Глеба 5 июня на «Динамо».

«Если пойду, то в честь Александра Глеба. Хочу поддержать коллегу», – говорил Янкаускас, который в итоге отказался от поездки.

– 5 июня будет прощальный матч Глеба?

– Мне непонятно, почему везде пишут, что 5 июня должен был состояться матч Глеба. Никакого прощального Сашиного матча не планировалось. Думаю, что в очередной раз в прессе используется известное имя моего супруга для привлечения внимания, и создается шумиха, – написала Светлана в сторис.
 
 
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Жена Александра Глеба Светлана рассказала о том, что не понимает, почему матч 5 июня на стадионе «Динамо» все называют прощальной игрой ее мужа.
 
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