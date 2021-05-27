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Отец Романа Протасевича опровергает, что тот воевал на Донбассе
Источник материала: Партизан
26 мая, выступая в парламенте, Александр Лукашенко фактически обвинил журналиста Романа Протасевича в убийствах, совершённых на территории Украины. “Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?” — цитирует главу Беларуси провластный телеграм-канал.
Дмитрий Протасевич / скрин из стрима Еврорадио
Двое задержанных пассажиров борта Ryanair Афины — Вильнюс, который 23 мая приземлился в Минске, это Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Почти сразу после задержания по телеграму поползли слухи, что Протасевич несколько лет назад воевал в Украине,
Однако отец журналиста Дмитрий Протасевич в стриме Еврорадио опровергает то, что Роман воевал в составе украинского батальона “Азов”. Он говорит, что Роман Протасевич действительно ездил в район боевых действий на юго-востоке Украины, но не как солдат-наёмник, а как фотограф-фрилансер.
“Сейчас можно приписать моему сыну всё что угодно, чтобы показать — смотрите, какой он: мол, был там-то, воевал в Украине и так далее”, — говорит Дмитрий Протасевич.
“Согласно мировым нормам журналист не является участником войны, он — лицо невооружённое. Украина — это государство, которое ведёт законную деятельность на Донбассе по освобождению своей территории. Приравнивать журналиста к террористу? Такое мы уже где-то проходили. Журналист равно террорист у нас, понимаете?” — добавляет он.
Российский пропагандист Константин Придыбайло опубликовал несколько фото из смартфона Романа Протасевича, конфискованного силовиками. На них Роман — в военной форме, с оружием в руках. Вероятно, снимки относятся к периоду его пребывания в зоне боевых действий на юго-востоке Украины.
Однако сами по себе они ничего не доказывают. Редкий мужчина, попав на войну, где полно оружия вокруг, не сфотографируется на броне танка или с автоматом в руках. Скорее, даже наоборот: вряд ли человек, принимающий серьёзное участие в боевых действиях на территории чужой страны, будет позировать для фото.
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26 мая, выступая в парламенте, Александр Лукашенко фактически обвинил журналиста Романа Протасевича в убийствах, совершённых на территории Украины. “Пусть...
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