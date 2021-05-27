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SpaceX вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников

27.05.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В США состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 интернет-спутников системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

SpaceX вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников
Ракету Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал. Скриншот видео

Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты все спутники были выведены на заданную орбиту.

С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит из 1735 космических аппаратов. Компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд доларов.

 
 
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Это уже 29 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем месяце.
 
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