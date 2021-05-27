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Президент Польши назвал Россию ненормальной страной

27.05.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита к линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права, а также подчеркнул, что это «ненормальная страна».

Президент Польши назвал Россию ненормальной страной
Фото: Polska Agencja Prasowa

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — цитирует Дуду RMF24.

По словам польского президента, если бы российская сторона соблюдала международное право, «таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, никогда бы не произошло».

Также, Дуда призвал к «решительным действиям со стороны международного сообщества» в отношении России.

 
 
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Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита к линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении...
 
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