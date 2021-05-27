Словакия запретила полеты «Белавиа» в своем воздушном пространстве

«Это ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом», — написал министр иностранных дел страны Иван Корчок.



MOMCHIL ILKER IVANOV / TWITTER

Об этом политик сообщил в «Твиттере».

Вечером 26 мая аналогичное решение приняла Польша.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию. Закрытие неба стран Европы для белорусских самолетов продолжается.