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Словакия запретила полеты «Белавиа» в своем воздушном пространстве

27.05.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Это ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом», — написал министр иностранных дел страны Иван Корчок.

Словакия запретила полеты «Белавиа» в своем воздушном пространстве
MOMCHIL ILKER IVANOV / TWITTER

Об этом политик сообщил в «Твиттере».

Вечером 26 мая аналогичное решение приняла Польша.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию. Закрытие неба стран Европы для белорусских самолетов продолжается.

 
 
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«Это ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом», — написал министр иностранных дел страны Иван Корчок.
 
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