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Команда Байдена прорабатывает варианты ответа на захват самолета Ryanair в Беларуси

27.05.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Команда президента США Джо Байдена по его поручению прорабатывает варианты ответа на действия белорусских властей в отношении самолета Ryanair, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 мая.

Команда Байдена прорабатывает варианты ответа на захват самолета Ryanair в Беларуси
MOMCHIL ILKER IVANOV / TWITTER

«Президент поручил изучить это и продумать набор вариантов, как двигаться вперед... Европейцы в этом играют ведущую роль. Это был рейс между европейскими столицами. На рейсе, очевидно, были и американцы. И мы очень обеспокоены. Президент осудил это, и дальше будет больше», — сказала Жан-Пьер, передает БелаПАН.

24 мая Байден заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают перенаправление в Минск рейса Ryanair Афины—Вильнюс и задержание журналиста Романа Протасевича, находившегося на его борту.

«Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, летевшего между двумя государствами — членами Европейского союза, а также последующий арест журналиста Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм, — считает Байден. — Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, записал под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

По его словам, «США вместе со странами всего мира призывают к освобождению Протасевича, а также сотен других политзаключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко».

«Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела, — отметил президент Соединенных Штатов. — Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам, и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами и международными организациями».

В течение нескольких месяцев белорусский народ «требует демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод». «Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский, — заявил Байден. — Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Команда президента США Джо Байдена по его поручению прорабатывает варианты ответа на действия белорусских властей в отношении самолета Ryanair, сообщила заместитель...
 
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