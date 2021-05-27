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Мишустин снова едет в Беларусь — обсуждать интеграцию и «провокационные действия европейских государств»

27.05.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня намерен прибыть в Беларусь с двухдневным визитом, сообщает ТАСС. Запланирована встреча с Романом Головченко. До этого руководитель российского правительства был у нас 16 апреля. А на днях поговорил с Головченко по телефону — как всегда, про интеграцию.

24 мая министры по телефону обсудили белорусско-российское сотрудничество и решили снова встретиться — что сегодня и должно произойти. Все понимают, что фоном для этой поездки сегодня выступают события с ирландским самолетом и задержание летевшей в нем россиянки. ТАСС отмечает, что по телефону говорили и о «тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».

Также Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая.


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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня намерен прибыть в Беларусь с двухдневным визитом, сообщает ТАСС. Запланирована встреча с Романом Головченко. До...
 
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