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Мишустин снова едет в Беларусь — обсуждать интеграцию и «провокационные действия европейских государств»
Источник материала: Onliner
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня намерен прибыть в Беларусь с двухдневным визитом,
24 мая министры по телефону обсудили белорусско-российское сотрудничество и решили снова встретиться — что сегодня и должно произойти. Все понимают, что фоном для этой поездки сегодня выступают события с ирландским самолетом и задержание летевшей в нем россиянки. ТАСС отмечает, что по телефону говорили и о «тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».
Также Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая.
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Мишустин снова едет в Беларусь — обсуждать интеграцию и «провокационные действия европейских государств»
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня намерен прибыть в Беларусь с двухдневным визитом, сообщает ТАСС. Запланирована встреча с Романом Головченко. До...
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