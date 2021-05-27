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ICAO сегодня созывает совещание с участием Беларуси и других стран. Будут разбирать полеты
Источник материала: Onliner
Международная организация гражданской авиации на сегодня запланировала экстренную встречу для обсуждения «белорусского вопроса». Помимо постоянных членов совета, позвали официальных представителей из Беларуси и других особо причастных к инциденту стран.
В ICAO
По инициативе президента совета ICAO, кроме 36 национальных представителей организации, на совещании будут присутствовать люди из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши. От них ждут изложения своих позиций.
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Международная организация гражданской авиации на сегодня запланировала экстренную встречу для обсуждения «белорусского вопроса». Помимо постоянных членов...
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