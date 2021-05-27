ICAO сегодня созывает совещание с участием Беларуси и других стран. Будут разбирать полеты

Источник материала: Onliner

Международная организация гражданской авиации на сегодня запланировала экстренную встречу для обсуждения «белорусского вопроса». Помимо постоянных членов совета, позвали официальных представителей из Беларуси и других особо причастных к инциденту стран.

В ICAO отметили , что получили сотни электронных писем с предложением отреагировать как-то на произошедшее в небе над Беларусью 23 мая. Тем, кто требовал принятия карательных мер, организация ответила: «У нашего агентства никогда не было такой роли или полномочий. Наша основная функция в том, чтобы помочь странам сотрудничать на дипломатической основе по линии международной авиации и делить небо ко всеобщей выгоде».

По инициативе президента совета ICAO, кроме 36 национальных представителей организации, на совещании будут присутствовать люди из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши. От них ждут изложения своих позиций.