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Что внутри у банкрота. Репортаж с необычного предприятия, которое проспало
Источник материала: Onliner
Мы уже заглядывали к банкротам (формальным и фактическим), потому что интересно и полезно разобраться, как у них все устроено внутри. Вообще, исправный экономический механизм подразумевает, что на рынке кто-то постоянно банкротится, в этом нет ничего постыдного. Просто бизнес. Взамен приходят более жизнеспособные. (При этом, как мы знаем, жизнеспособными иногда оказываются наиболее подлые и беспринципные конкуренты. По сути, эти паразиты убивают или калечат нормальных производителей.)
Напомним смысл процедуры банкротства (не только в нашей стране). Предусмотрены два исхода — ликвидация фирмы или ее выздоровление.
Когда надежды нет и «доктор сказал в морг», имущество продается, чтобы попытаться по очереди расплатиться с работниками, бюджетом, социальными фондами, кредиторами.
Это не наш случай.
Если решено лечить, то на время экономической санации государство включает защиту предприятия. В частности, замораживаются долги и проценты по ним. У этой палки два конца, ведь защиту оплачивают как раз кредиторы — которым тоже тяжко и которых этот больной может утащить за собой, заразить. Но зато появляется надежда, что хоть когда-то исцелившийся должник сможет рассчитаться. Критически важно не поторопиться и не опоздать. Не вызвать эпидемию.
Это наш случай.
«Випра» объявила о своем банкротстве 17 февраля 2017 года. 20 сентября 2017-го Экономический суд Гомельской области принял решение о санации. На данный момент процедура продлена до 19 марта 2025 года. В этот день мы постараемся сюда вернуться. (Как бы смешно сейчас ни выглядел наш план.)
Слава запорной арматуре!
«Випра» считается частным предприятием, принадлежит Белорусскому обществу глухих. Главный профиль — трубопроводная и запорно-регулирующая арматура — как промышленная, так и бытовая. Звучит максимально скучно. Но это большая и критически важная ниша. Без этих узлов и в прежние времена не могла прожить ни секунды шпана на мопедах «Рига», и теперь не выживут машиностроители, коммунальщики, домохозяйки, дядя Вася из гаражного сервиса… Цените запорно-регулирующую арматуру, она повсюду.
В общем, краны, вентили, переходники (и не только) — это все «Випра». Важно также учитывать, что фирмам, где больше половины работников инвалиды, полагаются серьезные преференции по налогам и участию в тендерах. И снова классическая ситуация, которую мы наблюдали не раз: компания, выпуская востребованную продукцию, имея хорошую репутацию и льготы, падает в яму. Как она смогла?
«Проспали рынок»
Игорь Яцына управляет «Випрой» с начала санации. Исходное положение, в котором находилось предприятие в 2017 году, к приходу кризисного управляющего в общих чертах можно обозначить так:
Люди, работавшие тут до банкротства, прямо говорят: проспали, думали, что продукцию брали и будут брать. В начале 2000-х начались лихорадка, простои, четырехдневка, чехарда директоров… В последний раз все посыпалось в 2012-м. Механизм описывают так: из-за кризиса покупатели не смогли рассчитываться — не на что стало закупать сырье — возникли проблемы с поставками — увеличились долги и проценты — начались простои…
Вообще-то, этот лом в шестеренках экономического механизма после 2011-го не смогли прожевать многие производители.
Был спрос — не было предложения
Просчеты прежних менеджеров Яцына обсуждать не хочет. Говорит, его дело — вернуть «Випре» платежеспособность.
— Не скажу, что к моему приходу все тут было совсем уж в плачевном состоянии, — управляющий вспоминает 2017-й. — Не секрет — многие предприятия, столкнувшиеся с процедурой банкротства, уже поздно спасать. Здесь же долги никогда не превышали стоимости активов. Люди хотели работать и понимали, что происходит. Я анализировал, как предприятие пришло к такому положению и что можно сделать. За несколько предыдущих лет, когда «Випра» работала неустойчиво, много контрагентов было потеряно. Нашу продукцию и покупали бы — но мы не могли ее произвести в нормальные сроки из-за отсутствия оборотных средств.
А денег не было потому, что не могли произвести и продать. Все элегантно. Игорь Яцына говорит: статус банкрота как раз помог сломать эту рекурсию (но мы упорно продолжаем помнить про палку с концами):
— Отсекаются штрафные санкции, их рост, снимаются ограничения на распоряжение деньгами. У нас появилась возможность исполнять обязательства в сроки. Наладились более правильные коммерческие отношения. Часть тех, кто от нас отвернулся, пришли назад.
Из рассказа Яцыны все выходит слишком просто: государство заморозило долги — смогли нормально работать. Он напирает на то, что санацию здесь начали вовремя, поэтому шансов на успех больше. Почему то же самое не происходит с другими организациями? Управляющего не проведешь:
— Не ко мне вопрос.
Про палку с двумя концами мы упоминали (и еще пару раз вспомним). Вон она, виднеется за оградой. Там находится завод-производитель гидравлики, которому «Випра» поставляет комплектующие. Чуть больше месяца назад его тоже отправили в банкротство. Теперь и он в домике, а значит, зависли тысяч 80 «випровских» рублей.
Остатки роскоши тянут в яму
К началу санации на «Випре» еще имелись примечательные «непрофильные активы» — так называемый ДК глухих с бассейном и общежитие. Этой богатой инфраструктурой предприятие обзавелось еще в 70-е: могло себе позволить. Но давно перестало «мочь».
Дворец и общежитие в конце концов передали в коммунальную собственность. Сразу полегчало.
— Конечно, перевесили на государство.
— По сути, это чисто бюджетные объекты, мы и не должны были их тянуть. Сейчас в бассейне и ДК активно занимаются инвалиды, но оплачиваем это уже не мы.
Еще один рычаг от государства, который помог обрести устойчивость, — выделение квот на основное сырье — латунь от «Белцветмета». Это выгоднее, чем покупать по коммерческой цене. Но, опять же, не забываем про концы палки.
Откуда взялась «Випра»
Считается, что «Випра» возникла в 1948 году как комбинат глухонемых. Правда, у местных энтузиастов есть данные, что все началось в 1936-м. Как бы то ни было, в 80-е это было уже крупное и богатое предприятие: в две смены работало больше тысячи человек.
— А теперь 196 инвалидов у вас, — мы помним цифры. — Куда все делись?
— Медицина же развивается. Людям возвращают слух.
В благодатные времена дефицита за гомельскими вентилями присылали самолеты. Может, и сейчас где-то за Уралом в газовых плитах стоят наши регуляторы давления.
— Бывало, пацаны на мопедах «Рига-7» подъедут: «Дяденька, дайте краник топливный, протекает у нас», — рассказывают старожилы. — «Ну на тебе». Тогда все просто было...
За деревьями неподалеку высится красавец-пивзавод, построенный пленными немцами и уничтоженный нами в 90-е. Тоже памятник светлому прошлому.
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