Если вокруг бродят странные личности. Базовые советы по выбору камеры для видеонаблюдения

Источник материала: Onliner Многие давно привыкли к автомобильным видеорегистраторам — с их помощью можно снимать всякие классные дорожные приколы и присылать нам в телеграм-бот. Заодно в случае чего будет возможность доказать свою правоту в спорной дорожной ситуации. С домашним видеонаблюдением дело обстоит несколько иначе: собственное есть не у многих, чаще достаточно общего, которое установлено на входе в подъезд, в вестибюле и лифте.

Сейчас, когда вокруг постоянно происходят странные вещи, видеонаблюдение может пригодиться. Давайте коротко разберемся, на что стоит обращать внимание при выборе камер. В вопросе нам помог Михаил, руководитель компании «ДМД-Системс», которая размещается в Каталоге Onliner.

Решите, для чего нужна система видеонаблюдения

Две основные функции видеонаблюдения — это охрана и контроль, считает наш собеседник: охрана — дома, квартиры, гаража, предприятия и так далее, контроль — за персоналом в офисе, работающими на производстве, передвижением людей в магазинах и так далее.

Человек должен понимать свои цели и решить для себя, что он хочет видеть.

— Один говорит, что хочет видеть общую картину: например, залез кто на грядки или сосед выдернул огурец-помидор. Либо он хочет видеть на каком-то конкретном расстоянии лицо человека, номера машин, решает, нужна ли ночная съемка.





Объектив

Есть три типа объективов: монофокальные, вариофокальные ручные и вариофокальные моторизованные.

Монофокальные — примерно как в телефонах: камера видит одну картинку, можно использовать цифровой зум, у них фиксированное фокусное расстояние и угол обзора. Вариофокальные ручные позволяют изменять параметры на этапе установки и настройки (ближайшая аналогия — зеркальный фотоаппарат). В моторизованных можно менять настройки на лету удаленно с участием «оператора» — пользователя. Такие могут приближать или отдалять картинку без потери качества.

Угол обзора по горизонтали

«Широкие» объективы имеет смысл использовать в маленьком помещении или на небольшом участке, где нужно охватить его полностью, а ставить несколько камер нецелесообразно. На дальней дистанции такие камеры обычно не дают хорошей картинки. Это как дверной глазок, в котором ничего не разглядеть, но можно оценить обстановку и узнать родственника, курьера или притаившихся по бокам от двери неизвестных (и не пустить их всех). На расстоянии метров в пять качество изображения у камер с широкоугольными объективами значительно снижается.

Но есть камеры с объективами fisheye , которые сохраняют качество на удалении за счет иных алгоритмов съемки и обработки данных. Такие камеры могут выводить из 180-градусного видео четыре отдельные «нормальные» картинки. В дешевых камерах такая технология не предусмотрена, лучше ориентироваться на 90—120 градусов обзора максимум.

Разрешение камеры

Рекомендуемый минимум — 2 Мп . Чем выше разрешение, тем лучше будет качество цифрового зума (объективно это можно прочувствовать при более 5 Мп , многое зависит от разрешения и размера монитора, куда выводится картинка). Оптический зум — другая история, с его помощью можно регулировать фокус и зум объектива без потери качества картинки.

Разрешение 4K — у 8-мегапиксельных камер. Минус в том, что такие устройства потребуют накопителей большого объема для хранения данных, а если используется устаревший кодек (H.264), пиши пропало. А так как сейчас с жесткими дисками тяжело, приходится обрезать эти видео, сжимать, уменьшать количество кадров — качество теряется.

Также стоит обращать внимание на камеры с матрицей Sony Starvis. Они дороже, но лучше снимают в неидеальных условиях, меньше «шумят».



Фото: Iviset

Кодек

Здесь кратко: из популярных — H.265 и H.265+ . Это позволит сохранить качество и сократить объем видео.

Фокусное расстояние

На одной и той же матрице может стоять объектив на 2,8 мм и 50—60 мм . Чем выше цифра для этой характеристики, тем эффективнее камера обрабатывает дальнюю дистанцию, говорит наш собеседник. К примеру, на 2-мегапиксельной камере номера будут читаться с расстояния метров 15, на 8-мегапиксельной — метров с 40 (в идеальных условиях).

С увеличением параметра фокусного расстояния «дальнобойность» растет, а угол обзора снижается. Поэтому, например, для наблюдения в непосредственной близости от камеры выбирают 2,8 мм, в 3 метрах — 3,6 мм , в 5 — 6 мм , в 15 — 12 мм и так далее. Еще раз отметим: чем дальше «светит» камера, тем у́же угол ее обзора (можно спрятаться в слепой зоне под камерой).

ИК-подсветка

Часто пишут: дальность 20—30 метров. Часто на таком расстоянии ночью вы сможете увидеть силуэт или движение. Даже на расстоянии в 5—10 метров черты лица разглядеть получится не всегда. Коротко: большие значения дальности ИК-подсветки не означают, что на таком расстоянии вы сможете рассмотреть какие-либо детали.

Здесь вопрос касается скорее матрицы, поясняет Михаил. Если реализована технология WDR (расширение динамического диапазона), он, кроме прочего, уберет засвет от ИК-подсветки и в целом сделает картинку более четкой при изменяющихся условиях. Так это работает, например, при считывании автомобильных номеров ночью. То же касается технологий DNR и BLC , которые борются с шумами и засветами соответственно. Необходимость их наличия диктуется условиями съемки (например, в коридоре, где источник света всегда позади камеры, в BLC может не понадобиться, а при наличии постоянного источника яркого света не нужен дополнительный «шумодав»).

Многие зарекомендовавшие себя бренды выпускают несколько линеек продуктов: с дешевой матрицей, которая будет «засвечивать», и с более дорогой — с фильтрами и дополнительными «улучшайзерами». Днем картинка будет практически идентичной и там, и там — когда условия для съемки идеальны (при одинаковой разрешающей способности). «Но как только стемнеет, они будут абсолютно разными. Грубо говоря, камеры за 100 рублей и за 160 снимают по-разному», — добавляет специалист.

К примеру, суббренд у Dahua — EZ-IP , у Hikvision — HiWatch , у Optimus — EL . Они будут намного дешевле, но с «урезанным» результатом при тех же характеристиках (условно говоря, подсветка 40 метров, 2 Мп и так далее). Причина, кроме прочего, кроется в применении других сенсоров, оптики и процессоров обработки данных.

«Навороты» нужны?

Все зависит от целей. Если это встроенный микрофон для обратной связи, то речь скорее о «бытовых» камерах. Можно поставить такую в квартире, например, чтобы отслеживать ребенка, пожилых людей (лежачего больного), — своего рода интерактив. Очевидно, что болтать с ворами никто не будет. Но кому-то такая камера заменит домофон — это дешевле, чем специализированная система.

Некоторые камеры имеют слот для карт памяти . Здесь все не так очевидно. Если у камеры не антивандальный корпус, она установлена снаружи (в коридоре) и не имеет других средств записи данных, злоумышленники в теории могут изъять карту (или всю камеру). В других случаях карта памяти представляет собой резервное хранилище данных на случай отключения сервера или пропажи интернета (если видеокамера ведет запись в облачное хранилище или удаленный сервер), что в Беларуси случается, либо оправданна ее установка в камеры внутреннего наблюдения (на торговой точке, например).





Из необходимых наворотов (если мы говорим именно о неспециализированных камерах безопасности) — связь по Wi-Fi или Ethernet-кабелю . В первом случае можно полностью отказаться от проводов, во втором — есть поддержка PoE , чтобы этих проводов было меньше.

Если камера хранит данные в иностранном облаке , узнайте, как долго, какие объемы и, главное, что насчет доступности с ценой. В некоторых случаях такие решения работают медленно и нестабильно, особенно размещенные по ту сторону океана или в Китае. И снова помните о проблеме доступности интернета.

Вероятно, стоит выбирать устройство с «интеллектом» (например, с функцией включения и записи при регистрации движения — тогда объема хранилища хватит надолго и не будет лишнего «метража» записи).

Кстати, «интеллект» в некоторых случаях может оказаться полезен — например, если вы хотите настроить охрану периметра на даче, где в кадр постоянно попадают соседи. Некоторые устройства позволяют настроить виртуальный периметр (по забору или границе участка), и срабатывание будет происходить при его нарушении.

Где ставить?

Единого сценария нет, все очень индивидуально. Внутри дома или квартиры это могут быть камеры невысокого разрешения, направленные на точки входа: двери, окна, балкон. Снаружи — над дверью, по возможности в антивандальном корпусе и с ИК-подсветкой с фильтрами для обеспечения качественной картинки (есть также камеры, способные снимать в цвете при минимальном освещении).

Учитывайте условия установки камер: диапазон рабочих температур, влажность, другие загрязнения (в том числе пыль). Так что камеру с IP20 лучше оставить рядом с монитором, а начиная с IP66 можно подвергать и более серьезным испытаниям.

По словам Михаила, совсем дешевые камеры могут не оправдать надежд: даже при отличных характеристиках на бумаге на деле они могут выдавать мутную картинку, не позволяющую идентифицировать кого-либо.

— Если цены на камеры разных производителей с одинаковыми характеристиками отличаются процентов на 20, почти наверняка разницы не будет никакой. Если цены отличаются процентов на 40% при тех же характеристиках, картинка в более дорогой камере будет лучше. Это особенно заметно в темноте.

А при небольшом бюджете (плюс-минус 100 рублей) заморачиваться по выбору не стоит: это будет домашняя игрушка.

Он добавляет, что характеристики — это не единственная слабая сторона дешевых камер: есть вопросы к «глючному» ПО и стабильности работы в целом. Если выбирать между новичками на рынке или ноунеймами и зарекомендовавшими себя брендами, но с менее впечатляющими характеристиками, выбор лучше сделать в пользу последних.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «ДМД-Системс» .

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