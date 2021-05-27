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Если вокруг бродят странные личности. Базовые советы по выбору камеры для видеонаблюдения
Источник материала: Onliner
Многие давно привыкли к автомобильным видеорегистраторам — с их помощью можно снимать всякие классные дорожные приколы и присылать нам в телеграм-бот. Заодно в случае чего будет возможность доказать свою правоту в спорной дорожной ситуации. С домашним видеонаблюдением дело обстоит несколько иначе: собственное есть не у многих, чаще достаточно общего, которое установлено на входе в подъезд, в вестибюле и лифте.
Сейчас, когда вокруг постоянно происходят странные вещи, видеонаблюдение может пригодиться. Давайте коротко разберемся, на что стоит обращать внимание при выборе камер. В вопросе нам помог Михаил, руководитель компании «ДМД-Системс», которая
Решите, для чего нужна система видеонаблюдения
Две основные функции видеонаблюдения — это охрана и контроль, считает наш собеседник: охрана — дома, квартиры, гаража, предприятия и так далее, контроль — за персоналом в офисе, работающими на производстве, передвижением людей в магазинах и так далее.
Человек должен понимать свои цели и решить для себя, что он хочет видеть.
— Один говорит, что хочет видеть общую картину: например, залез кто на грядки или сосед выдернул огурец-помидор. Либо он хочет видеть на каком-то конкретном расстоянии лицо человека, номера машин, решает, нужна ли ночная съемка.
Объектив
Есть три типа объективов: монофокальные, вариофокальные ручные и вариофокальные моторизованные.
Угол обзора по горизонтали
«Широкие» объективы имеет смысл использовать в маленьком помещении или на небольшом участке, где нужно охватить его полностью, а ставить несколько камер нецелесообразно. На дальней дистанции такие камеры обычно не дают хорошей картинки. Это как дверной глазок, в котором ничего не разглядеть, но можно оценить обстановку и узнать родственника, курьера или притаившихся по бокам от двери неизвестных (и не пустить их всех). На расстоянии метров в пять качество изображения у камер с широкоугольными объективами значительно снижается.
Но есть камеры с объективами
настольная поворотная, 2 Мп, ИК-подсветка, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп, объектив F/2 2.8 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной
настольная поворотная, 3 Мп, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
Разрешение камеры
Рекомендуемый минимум —
Разрешение 4K — у
Также стоит обращать внимание на камеры с матрицей Sony Starvis. Они дороже, но лучше снимают в неидеальных условиях, меньше «шумят».
Фото: Iviset
Кодек
Здесь кратко: из популярных —
Фокусное расстояние
На одной и той же матрице может стоять объектив на
С увеличением параметра фокусного расстояния «дальнобойность» растет, а угол обзора снижается. Поэтому, например, для наблюдения в непосредственной близости от камеры выбирают 2,8 мм, в 3 метрах —
ИК-подсветка
Часто пишут: дальность 20—30 метров. Часто на таком расстоянии ночью вы сможете увидеть силуэт или движение. Даже на расстоянии в 5—10 метров черты лица разглядеть получится не всегда. Коротко: большие значения дальности ИК-подсветки не означают, что на таком расстоянии вы сможете рассмотреть какие-либо детали.
Здесь вопрос касается скорее матрицы, поясняет Михаил. Если реализована технология
Многие зарекомендовавшие себя бренды выпускают несколько линеек продуктов: с дешевой матрицей, которая будет «засвечивать», и с более дорогой — с фильтрами и дополнительными «улучшайзерами». Днем картинка будет практически идентичной и там, и там — когда условия для съемки идеальны (при одинаковой разрешающей способности). «Но как только стемнеет, они будут абсолютно разными. Грубо говоря, камеры за 100 рублей и за 160 снимают по-разному», — добавляет специалист.
К примеру, суббренд у
купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп, объектив F/2 2.8 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной
купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп, объектив F/2 2.8 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной
стандартная, матрица 1/3" CMOS, 4 Мп, объектив F/1.2-2 2.8 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной
«Навороты» нужны?
Все зависит от целей. Если это
Некоторые камеры имеют слот для
Из необходимых наворотов (если мы говорим именно о неспециализированных камерах безопасности) — связь по
Если камера хранит данные в иностранном
Вероятно, стоит выбирать устройство с «интеллектом» (например, с функцией включения и записи при регистрации движения — тогда объема хранилища хватит надолго и не будет лишнего «метража» записи).
Кстати, «интеллект» в некоторых случаях может оказаться полезен — например, если вы хотите настроить
купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп, объектив F/2 2.8 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной
стандартная, матрица 1/3" CMOS, 4 Мп, объектив F/1.6 2.8 мм, освещенность от 0.03 лк, ИК-подсветка, интерфейс проводной, карты памяти microSD
поворотная, 2 Мп, объектив F/1.6 3.9 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной/беспроводной, карты памяти microSD
Где ставить?
Единого сценария нет, все очень индивидуально.
Учитывайте условия установки камер: диапазон рабочих температур, влажность, другие загрязнения (в том числе пыль). Так что камеру с
По словам Михаила, совсем дешевые камеры могут не оправдать надежд: даже при отличных характеристиках на бумаге на деле они могут выдавать мутную картинку, не позволяющую идентифицировать кого-либо.
— Если цены на камеры разных производителей с одинаковыми характеристиками отличаются процентов на 20, почти наверняка разницы не будет никакой. Если цены отличаются процентов на 40% при тех же характеристиках, картинка в более дорогой камере будет лучше. Это особенно заметно в темноте.
А при небольшом бюджете (плюс-минус 100 рублей) заморачиваться по выбору не стоит: это будет домашняя игрушка.
Он добавляет, что характеристики — это не единственная слабая сторона дешевых камер: есть вопросы к «глючному» ПО и стабильности работы в целом. Если выбирать между новичками на рынке или ноунеймами и зарекомендовавшими себя брендами, но с менее впечатляющими характеристиками, выбор лучше сделать в пользу последних.
настольная поворотная, 2 Мп, ИК-подсветка, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
настольная плоская, 2 Мп, ИК-подсветка, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп, объектив F/2 2.8 мм, ИК-подсветка, интерфейс проводной
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Многие давно привыкли к автомобильным видеорегистраторам — с их помощью можно снимать всякие классные дорожные приколы и присылать нам в телеграм-бот. Заодно в...
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