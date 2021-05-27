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Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

27.05.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вряд ли кто-то станет спорить, что любое важное дело лучше доверить профессионалу. В том числе и ремонт в своем семейном и не очень гнездышке. Но как быть, если для этого нет возможностей? Белорусы, как обычно, выкручиваются, зависая днями и ночами на YouTube в поисках того самого видеоролика, обещающего научить любого homo sapiens обустроить свое жилище красиво, дешево и за 10 минут. Порой результат даже превосходит все ожидания. Но как разобраться в том, действительно ли это так или просто самоуспокоение? Вместе с руководителем студии дизайна Dia Дмитрием Воюнковым продолжаем оценивать интерьеры в квартирах наших читателей и не только, подробно останавливаясь на всех плюсах и минусах. Если хотите поучаствовать в создании следующего материала, присылайте фотографии своих квартир и домов на почту daa@onliner.by.

Что за квартира?

Однушка находится в Минске на улице Калиновского. Хозяйка купила ее пару лет назад в довольно потрепанном состоянии. Это был классический «бабушатник», переживший перестройку и лихие 90-е: старые полы, мебель и пожелтевшие обои в цветочек. Все это советское наследие досталось нашей героине примерно за $50 000. Вероятно, на цену повлияло достаточно неплохое расположение: рядом станция метро «Восток», парк, большой торговый центр и, конечно, венец белорусской архитектурной мысли — Национальная библиотека.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Чтобы преобразить убитое жилище площадью 34,7 «квадрата», владелице понадобилось еще около $20 000. Идеи она черпала из интернета и даже из телевизора: наверняка наши читатели еще помнят нетленочку от НТВ под названием «Квартирный вопрос», в которую хотелось попасть многим из нас. Нашей героине, увы, пришлось воплощать свою мечту за собственные средства.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Руками строителей были выровнены потолки и стены, последние покрыты венецианской декоративной штукатуркой под травертин и отточенто. На пол был уложен немецкий ламинат, а кое-где — керамогранитная плитка. Межкомнатные двери — из массива дуба с патиной.

Также в квартире заменили всю электрику, а еще установили систему кондиционирования.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Кроме того, хозяйка объединила санузел, облицевав его испанской плиткой, привезла новую сантехнику, а к ней бойлер на 80 литров. На кухню женщина заказала черный глянцевый гарнитур с варочной поверхностью и духовым шкафом, а еще мраморную барную стойку и пару стульев к ней. Единственную комнату размером 17 квадратных метров, наоборот, решила разделить на несколько зон.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

— Хотелось как-то визуально увеличить пространство. Для этого утеплила лоджию и сделала из нее рабочую зону, а посередине комнаты поместила шкаф. Внешне он напоминает обыкновенную перегородку — такого эффекта удалось добиться благодаря тому, что цвет фанеры был подобран в тон стен.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Ремонт завершился летом прошлого года. Интерьер получился сдержанным и лаконичным, в спокойных серых оттенках — хозяйке хотелось чего-то нейтрального, а не кричаще-яркого. Увы, оценить его функциональность и эстетическую составляющую так и не посчастливилось: квартиру все-таки решили продать. Вот уже год она так и стоит необжитая, в ожидании жильцов — сдавать ее в аренду собственница отказалась.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Стоимость однушки (она, к слову, продается сразу со всей мебелью и техникой) — $68 300. Этой суммой хозяйка планирует хоть как-то отбить затраты на преображение квартиры.

— К сожалению, люди сейчас ориентируются только на цену квадратного метра, упуская из виду, сколько сил и денег вложено в обустройство.

По словам собеседницы, жилье отлично подойдет для одного человека или молодой семейной пары.

Плюсы

Единая цветовая гамма и стилистика

— Это первое, что бросается в глаза, когда смотришь на предложенную квартиру. Интерьер выдержан в одних оттенках, которые повторяются не только в отделке пола и стен, но и в мебели. Благодаря этому создается ощущение целостности интерьера. Нет лишних раздражающих деталей, которые выпадают из общей концепции, — считает дизайнер.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Качественные отделочные материалы

Дмитрий обращает внимание на интересную плитку в ванной, симпатичный ламинат, модную глянцевую кухню… Но больше всего хвалит декоративную штукатурку в жилой комнате: это не только красиво, но еще и удобно в эксплуатации.

— Бывает, люди, самостоятельно делая ремонт, некачественно наносят штукатурку, и рельеф на стенах получается слишком выраженным и нарочитым, порой даже вызывает раздражение. Здесь же все выглядит очень мягко и свежо. Существенный плюс такого вида отделки в том, что если где-то появится царапина или другое повреждение, не придется все перекрашивать, достаточно будет замазать только этот участок.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Игра со светом

— В жилой комнате используется скрытая подсветка, создающая эффект парящих потолков и вместе с тем уютную, приятную атмосферу. Это хорошая задумка, которую удалось воплотить в спальной зоне. А вот в гостиной хозяйка перемудрила с формой — маленький квадрат с люстрой смотрится не очень хорошо. А еще смущает тот факт, что натяжные потолки, скорее всего, глянцевые, а значит, все лампочки будут отражаться. В жизни это выглядит так себе.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Попытки зонирования

— Работать с маленькими площадями всегда непросто, поэтому владелица большая молодец, что попыталась зонировать пространство. Однозначный плюс в том, что она утеплила лоджию и оборудовала там небольшой рабочий кабинет. Но стоит отметить, что такое присоединение неотапливаемого помещения к жилой комнате незаконно. Еще один положительный момент — объединение туалета и ванной комнаты. Получилось куда функциональнее и просторнее.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Минусы

Не до конца продуманная планировка

Хоть дизайнер и отметил старания нашей героини в области перепланировки, он считает, что полностью воплотить в жизнь свои идеи она так и не смогла.

Зона гостиной получилась слишком маленькой: диван, судя по фотографиям, тесноват, да и телевизор находится к нему слишком близко, чтобы наслаждаться просмотром фильмов. Проще делать это лежа на кровати. Да и вообще наличие двух телевизоров в одной комнате — весьма спорное решение. Если включить их одновременно, будет некомфортно сразу всем зрителям: все-таки перегородка — это не полноценная стена.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

В спальне тоже есть один нюанс — мизерное расстояние между кроватью и тумбочкой. Каждый раз придется между ними протискиваться. Возможно, для людей с отличной координацией это не будет проблемой, однако остальные рискуют рано или поздно отбить себе коленки или пальцы на ногах.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

— Я бы предложил использовать здесь кровать-трансформер, которая, к примеру, опускается с потолка и постоянно не занимает так много места. Или можно вообще изменить планировку. Шкаф, который здесь служит перегородкой, довольно высокий и съедает слишком много света. Можно было бы заменить его вариантом пониже, со стороны гостиной повесить единственный телевизор. Диван тогда стоило бы купить побольше, можно даже угловой, и поставить его у противоположной стены, а вместе с ним и небольшой столик. Так эта зона стала бы удобнее и функциональнее.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?
Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

В ванной комнате Дмитрия смущает узкая ниша, в которую утоплен унитаз. Дизайнер сомневается, что им удобно пользоваться. Возможно, эту ошибку попытались исправить расположением умывальника: он находится совсем не по центру стены. Визуальную картинку это решение, увы, испортило.

— Вроде и дизайн красивый, и плитка симпатичная… На первый взгляд кажется, что все продумано: даже хромированные уголки есть, защищающие от сколов и в то же время служащие классным акцентом. Но потом смотришь на стиральную и сушильную машины и думаешь: почему в таком тесном помещении нельзя было установить одно устройство с двумя этими функциями, а вместо одного из них сделать дополнительный шкафчик? Это было бы куда рациональнее.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

К кухне тоже есть вопросы. Идея с барной стойкой как способ сэкономить такие нужные метры хороша, но вот реализовать ее до конца не удалось. Стойку вместе со стульями втиснули между кухонным гарнитуром и входом так, что сидеть за ней и уж тем более принимать пищу вряд ли будет комфортно. К тому же она кажется слишком высокой, чтобы быть удобной в использовании.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Нет должного внимания к мелочам

По мнению дизайнера, в квартире тут и там попадаются детали, которые всем своим видом сигнализируют о том, что интерьер разрабатывал не профессионал. Например, в довольно современном эклектичном дизайне почему-то установлены классические двери с наличниками.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

В спальне затерялась глянцевая тумбочка, которая абсолютно не вписывается в антураж комнаты — такое ощущение, что элемент заказывали вместе с кухонным гарнитуром, но ему не хватило там места.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Есть вопросы и к светильникам — все они слишком разноплановые. На кухне они и вовсе висят с закрученными проводами. По мнению Дмитрия, лучше было бы приобрести все люстры из одной коллекции — смотрелось бы гармоничнее.

Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Вывод

— Попытка создать целостный дизайн, на первый взгляд, удалась, все смотрится хорошо. Но опытный человек сразу заметит недоработку практических инженерных решений, будь то слишком высокая перегородка или некомфортное расстояние между телевизором и диваном в гостиной. Все это показывает, что интерьер делался самостоятельно и в каких-то моментах его автор чуть-чуть недотянул. Если бы дожал и уделил внимание мелочам, квартира бы зацепила больше людей.

Если тоже хотите, чтобы дизайнер оценил интерьер вашей квартиры или дома, присылайте фотографии и описание к ним на почту daa@onliner.by.

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Вряд ли кто-то станет спорить, что любое важное дело лучше доверить профессионалу. В том числе и ремонт в своем семейном и не очень гнездышке. Но как быть, если для...
 
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