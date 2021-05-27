Сделала из однушки на 35 «квадратов» двушку. Как такую планировку оценит дизайнер?

Источник материала: Onliner Вряд ли кто-то станет спорить, что любое важное дело лучше доверить профессионалу. В том числе и ремонт в своем семейном и не очень гнездышке. Но как быть, если для этого нет возможностей? Белорусы, как обычно, выкручиваются, зависая днями и ночами на YouTube в поисках того самого видеоролика, обещающего научить любого homo sapiens обустроить свое жилище красиво, дешево и за 10 минут. Порой результат даже превосходит все ожидания. Но как разобраться в том, действительно ли это так или просто самоуспокоение? Вместе с руководителем студии дизайна Dia Дмитрием Воюнковым продолжаем оценивать интерьеры в квартирах наших читателей и не только, подробно останавливаясь на всех плюсах и минусах. Если хотите поучаствовать в создании следующего материала, присылайте фотографии своих квартир и домов на почту daa@onliner.by .

Что за квартира?

Однушка находится в Минске на улице Калиновского. Хозяйка купила ее пару лет назад в довольно потрепанном состоянии. Это был классический «бабушатник», переживший перестройку и лихие 90-е: старые полы, мебель и пожелтевшие обои в цветочек. Все это советское наследие досталось нашей героине примерно за $50 000. Вероятно, на цену повлияло достаточно неплохое расположение: рядом станция метро «Восток», парк, большой торговый центр и, конечно, венец белорусской архитектурной мысли — Национальная библиотека.





Чтобы преобразить убитое жилище площадью 34,7 «квадрата», владелице понадобилось еще около $20 000. Идеи она черпала из интернета и даже из телевизора: наверняка наши читатели еще помнят нетленочку от НТВ под названием «Квартирный вопрос», в которую хотелось попасть многим из нас. Нашей героине, увы, пришлось воплощать свою мечту за собственные средства.





Руками строителей были выровнены потолки и стены, последние покрыты венецианской декоративной штукатуркой под травертин и отточенто. На пол был уложен немецкий ламинат, а кое-где — керамогранитная плитка. Межкомнатные двери — из массива дуба с патиной.

Также в квартире заменили всю электрику, а еще установили систему кондиционирования.









Кроме того, хозяйка объединила санузел, облицевав его испанской плиткой, привезла новую сантехнику, а к ней бойлер на 80 литров. На кухню женщина заказала черный глянцевый гарнитур с варочной поверхностью и духовым шкафом, а еще мраморную барную стойку и пару стульев к ней. Единственную комнату размером 17 квадратных метров, наоборот, решила разделить на несколько зон.









— Хотелось как-то визуально увеличить пространство. Для этого утеплила лоджию и сделала из нее рабочую зону, а посередине комнаты поместила шкаф. Внешне он напоминает обыкновенную перегородку — такого эффекта удалось добиться благодаря тому, что цвет фанеры был подобран в тон стен.





Ремонт завершился летом прошлого года. Интерьер получился сдержанным и лаконичным, в спокойных серых оттенках — хозяйке хотелось чего-то нейтрального, а не кричаще-яркого. Увы, оценить его функциональность и эстетическую составляющую так и не посчастливилось: квартиру все-таки решили продать. Вот уже год она так и стоит необжитая, в ожидании жильцов — сдавать ее в аренду собственница отказалась.









Стоимость однушки (она, к слову, продается сразу со всей мебелью и техникой) — $68 300. Этой суммой хозяйка планирует хоть как-то отбить затраты на преображение квартиры.

— К сожалению, люди сейчас ориентируются только на цену квадратного метра, упуская из виду, сколько сил и денег вложено в обустройство.

По словам собеседницы, жилье отлично подойдет для одного человека или молодой семейной пары.

Плюсы

Единая цветовая гамма и стилистика

— Это первое, что бросается в глаза, когда смотришь на предложенную квартиру. Интерьер выдержан в одних оттенках, которые повторяются не только в отделке пола и стен, но и в мебели. Благодаря этому создается ощущение целостности интерьера. Нет лишних раздражающих деталей, которые выпадают из общей концепции, — считает дизайнер.





Качественные отделочные материалы

Дмитрий обращает внимание на интересную плитку в ванной, симпатичный ламинат, модную глянцевую кухню… Но больше всего хвалит декоративную штукатурку в жилой комнате: это не только красиво, но еще и удобно в эксплуатации.

— Бывает, люди, самостоятельно делая ремонт, некачественно наносят штукатурку, и рельеф на стенах получается слишком выраженным и нарочитым, порой даже вызывает раздражение. Здесь же все выглядит очень мягко и свежо. Существенный плюс такого вида отделки в том, что если где-то появится царапина или другое повреждение, не придется все перекрашивать, достаточно будет замазать только этот участок.













Игра со светом

— В жилой комнате используется скрытая подсветка, создающая эффект парящих потолков и вместе с тем уютную, приятную атмосферу. Это хорошая задумка, которую удалось воплотить в спальной зоне. А вот в гостиной хозяйка перемудрила с формой — маленький квадрат с люстрой смотрится не очень хорошо. А еще смущает тот факт, что натяжные потолки, скорее всего, глянцевые, а значит, все лампочки будут отражаться. В жизни это выглядит так себе.









Попытки зонирования

— Работать с маленькими площадями всегда непросто, поэтому владелица большая молодец, что попыталась зонировать пространство. Однозначный плюс в том, что она утеплила лоджию и оборудовала там небольшой рабочий кабинет. Но стоит отметить, что такое присоединение неотапливаемого помещения к жилой комнате незаконно. Еще один положительный момент — объединение туалета и ванной комнаты. Получилось куда функциональнее и просторнее.









Минусы

Не до конца продуманная планировка

Хоть дизайнер и отметил старания нашей героини в области перепланировки, он считает, что полностью воплотить в жизнь свои идеи она так и не смогла.

Зона гостиной получилась слишком маленькой: диван, судя по фотографиям, тесноват, да и телевизор находится к нему слишком близко, чтобы наслаждаться просмотром фильмов. Проще делать это лежа на кровати. Да и вообще наличие двух телевизоров в одной комнате — весьма спорное решение. Если включить их одновременно, будет некомфортно сразу всем зрителям: все-таки перегородка — это не полноценная стена.





В спальне тоже есть один нюанс — мизерное расстояние между кроватью и тумбочкой. Каждый раз придется между ними протискиваться. Возможно, для людей с отличной координацией это не будет проблемой, однако остальные рискуют рано или поздно отбить себе коленки или пальцы на ногах.





— Я бы предложил использовать здесь кровать-трансформер, которая, к примеру, опускается с потолка и постоянно не занимает так много места. Или можно вообще изменить планировку. Шкаф, который здесь служит перегородкой, довольно высокий и съедает слишком много света. Можно было бы заменить его вариантом пониже, со стороны гостиной повесить единственный телевизор. Диван тогда стоило бы купить побольше, можно даже угловой, и поставить его у противоположной стены, а вместе с ним и небольшой столик. Так эта зона стала бы удобнее и функциональнее.









В ванной комнате Дмитрия смущает узкая ниша, в которую утоплен унитаз. Дизайнер сомневается, что им удобно пользоваться. Возможно, эту ошибку попытались исправить расположением умывальника: он находится совсем не по центру стены. Визуальную картинку это решение, увы, испортило.

— Вроде и дизайн красивый, и плитка симпатичная… На первый взгляд кажется, что все продумано: даже хромированные уголки есть, защищающие от сколов и в то же время служащие классным акцентом. Но потом смотришь на стиральную и сушильную машины и думаешь: почему в таком тесном помещении нельзя было установить одно устройство с двумя этими функциями, а вместо одного из них сделать дополнительный шкафчик? Это было бы куда рациональнее.







К кухне тоже есть вопросы. Идея с барной стойкой как способ сэкономить такие нужные метры хороша, но вот реализовать ее до конца не удалось. Стойку вместе со стульями втиснули между кухонным гарнитуром и входом так, что сидеть за ней и уж тем более принимать пищу вряд ли будет комфортно. К тому же она кажется слишком высокой, чтобы быть удобной в использовании.





Нет должного внимания к мелочам

По мнению дизайнера, в квартире тут и там попадаются детали, которые всем своим видом сигнализируют о том, что интерьер разрабатывал не профессионал. Например, в довольно современном эклектичном дизайне почему-то установлены классические двери с наличниками.





В спальне затерялась глянцевая тумбочка, которая абсолютно не вписывается в антураж комнаты — такое ощущение, что элемент заказывали вместе с кухонным гарнитуром, но ему не хватило там места.





Есть вопросы и к светильникам — все они слишком разноплановые. На кухне они и вовсе висят с закрученными проводами. По мнению Дмитрия, лучше было бы приобрести все люстры из одной коллекции — смотрелось бы гармоничнее.





Вывод

— Попытка создать целостный дизайн, на первый взгляд, удалась, все смотрится хорошо. Но опытный человек сразу заметит недоработку практических инженерных решений, будь то слишком высокая перегородка или некомфортное расстояние между телевизором и диваном в гостиной. Все это показывает, что интерьер делался самостоятельно и в каких-то моментах его автор чуть-чуть недотянул. Если бы дожал и уделил внимание мелочам, квартира бы зацепила больше людей.

Если тоже хотите, чтобы дизайнер оценил интерьер вашей квартиры или дома, присылайте фотографии и описание к ним на почту daa@onliner.by .