В Минске покончил жизнь самоубийством парень, который проходил по делу о массовых беспорядках. Что говорят друзья и в СК

Источник материала: Салiдарнасць

Друзья делятся: Дмитрий рассказывал, что на него давили и ему морально было тяжело. У него также конфисковали большинство вещей, пишет TUT.BY .

26 мая стало известно о самоубийстве днем ранее в Минске 18-летнего Дмитрия Стаховского. На его странице в «ВКонтакте» размещена предсмертная записка, где обвинение в смерти звучит в адрес Следственного комитета. В ней также говорится про давление силовиков, из-за чего и произошел «ужасный поступок». Друзья Дмитрия рассказали немного про него.

Друзья молодого человека уточняют, что Дмитрию 18 лет и рассказывают, что молодой человек был сиротой.

— Из родственников, мы знаем, у него была только тетя, но мы никак не можем с ней связаться, — рассказывают друзья Дмитрия. Они говорят, что вечером 25 мая он писал в социальных сетях своим знакомым о том, что находится на 16 этаже многоэтажки около торгового центра «Дана Молл» и собирается прыгать вниз. Присылал фотографию места. Друзья вспоминают, что пытались отговорить парня от такого поступка. Все происходило около 23.00. Примерно в час ночи молодой человек перестал появляться в сети.

— Он рассказывал, что на него давили и ему морально было тяжело. У него также конфисковали большинство вещей. Он сильно переживал из-за ситуации. Дима был отзывчивым человеком, часто приходил на помощь другим людям и был хорошим другом. На митинги он ходил, но это было месяцев шесть назад или больше. Потом его начали вызывать (на допросы. — Прим.), — рассказали TUT.BY друзья парня.

В госСМИ и в одном из провластных телеграм-каналов появилась информация со ссылкой на управление СК по Минску о том, что концентрация алкоголя в крови парня составила 2,4 промилле.





Фото Наша Ніва

Тем временем минчане приносят цветы и лампадки к месту гибели Дмитрия.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Стаховский был подозреваемым по делу о массовых беспорядках.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», впервые Дмитрия вызвали в Следственный комитет на допрос в ноябре 2020 года. Так он узнал, что является подозреваемым по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) — якобы Дмитрий строил баррикады около торгового центра «Рига». 25 мая 2021 года его вызывали в СК, написал парень.