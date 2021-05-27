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Московское ТВ: «Место транзитного хаба, которое занимал Минск, теперь может занять Белград»

27.05.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск для россиян был одним из самых крупных хабов для пересадки.



Об этом сообщил телеканал «Москва 24», отметив, что теперь в некоторые страны им предлагают добираться через Белград.

— Раньше через Беларусь россияне могли добраться до многих стран, не только Европы. Минск был одним из трех крупных хабов для пересадки после Турции и Эмиратов. А с закрытием для россиян Стамбула стал еще популярнее. Добираться в Европу через Минск россиянам было выгодно. Теперь такой возможности нет. Альтернативы предлагает Белград, например, в Египет, — подчеркнули в эфире российского ТВ. — Однако, если «Белавиа» из-за запретов международных рейсов прекратит полеты в Турцию, то это направление для россиян закроется совсем, пишет Салiдарнасць.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск для россиян был одним из самых крупных хабов для пересадки.
 
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