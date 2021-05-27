Президент и премьер Мали подали в отставку после их ареста военными













Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после ареста президент и премьер-министр были доставлены на военную базу за пределами столицы в понедельник. Сейчас ведутся переговор об освобождении должностных лиц. Об этом изданию сообщил помощник главы переворота, вице-президента Гойты Баба Сиссе.





"Президент и его премьер-министр ушли в отставку. Ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства", - сказал помощник Гойты Баба Сиссе в комментариях изданию.





Гойта защищал свои действия, заявив, что президент и премьер-министр нарушили переходную хартию, не посоветовавшись с ним по поводу нового кабинета министров. Он также обвинил правительство в неправильном разрешении социальной напряженности в Мали, в том числе в забастовке со стороны основного профсоюза.





Издание отмечает, что переворот только усиливает политический кризис в Мали и потенциально может создать противостояние с другими государствами.





"Вмешательство во главе с вице-президентом Ассими Гойта поставило под угрозу возвращение Мали к демократии", - пишет издание.





В результате Франция, Европейский союз и США пригрозили ввести целенаправленные санкции.





Военные власти Мали уже закрыли границы и ввели комендантский час, который действует по всей стране с 20:00 до 06:00 по местному времени. Аэропорт Бамако и сухопутные пограничные переходы уже закрыты.







