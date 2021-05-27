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Президент и премьер Мали подали в отставку после их ареста военными

27.05.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате переворота в Мали временные президент Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан подали в отставку. Это произошло после того, как их арестовали военные.




Об этом сообщает Reuters.
 
Отмечается, что после ареста президент и премьер-министр были доставлены на военную базу за пределами столицы в понедельник. Сейчас ведутся переговор об освобождении должностных лиц. Об этом изданию сообщил помощник главы переворота, вице-президента Гойты Баба Сиссе.

"Президент и его премьер-министр ушли в отставку. Ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства", - сказал помощник Гойты Баба Сиссе в комментариях изданию.

Гойта защищал свои действия, заявив, что президент и премьер-министр нарушили переходную хартию, не посоветовавшись с ним по поводу нового кабинета министров. Он также обвинил правительство в неправильном разрешении социальной напряженности в Мали, в том числе в забастовке со стороны основного профсоюза.

Издание отмечает, что переворот только усиливает политический кризис в Мали и потенциально может создать противостояние с другими государствами.

"Вмешательство во главе с вице-президентом Ассими Гойта поставило под угрозу возвращение Мали к демократии", - пишет издание.

В результате Франция, Европейский союз и США пригрозили ввести целенаправленные санкции.

Военные власти Мали уже закрыли границы и ввели комендантский час, который действует по всей стране с 20:00 до 06:00 по местному времени. Аэропорт Бамако и сухопутные пограничные переходы уже закрыты.
 
 
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В результате переворота в Мали временные президент Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан подали в отставку. Это произошло после того, как их арестовали военные.
 
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