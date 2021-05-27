|
Вице-президент UEC об отказах ехать в Минск на ЧЕ по велотреку: не все завязано на политике. Есть ковидные вопросы
Источник материала: Партизан
Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал, почему сборные отказываются ехать на чемпионат Европы по велотреку, который должен пройти в Минске.
Решение отказаться от участия в турнире озвучили сборные Нидерландов, Германии и Великобритании. UEC намерен обсудить этот вопрос 27 мая.
"Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и ковидные вопросы. Окончательного решения нет, его мы примем послезавтра. Времени остается мало", — цитирует Гусятникова ТАСС.
Турнир должен пройти с 23 по 27 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент UEC об отказах ехать в Минск на ЧЕ по велотреку: не все завязано на политике. Есть ковидные вопросы
Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал, почему сборные отказываются ехать на чемпионат Европы по велотреку, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)