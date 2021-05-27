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Вице-президент UEC об отказах ехать в Минск на ЧЕ по велотреку: не все завязано на политике. Есть ковидные вопросы

27.05.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал, почему сборные отказываются ехать на чемпионат Европы по велотреку, который должен пройти в Минске.



Решение отказаться от участия в турнире озвучили сборные Нидерландов, Германии и Великобритании. UEC намерен обсудить этот вопрос 27 мая.

"Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и ковидные вопросы. Окончательного решения нет, его мы примем послезавтра. Времени остается мало", — цитирует Гусятникова ТАСС.

Турнир должен пройти с 23 по 27 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал, почему сборные отказываются ехать на чемпионат Европы по велотреку, который...
 
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