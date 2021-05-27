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И полетели лайки: Ариана Гранде поделилась редкими кадрами со свадьбы
27.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская поп-певица Ариана Гранде решила порадовать армию поклонников: звезда показала редкие снимки со своей закрытой свадьбы.
Новость о том, что Гранде тайно вышла замуж и стала женой риэлтора Далтона Гомеса, шокировала сеть.
27-летняя певица
Ариана Гранде показала свадебные снимки для глянцевого журнала Vogue: трогательные кадры взорвали Instagram звезды и набрали рекордное количество лайков.
Судя по фотографиям, домашняя вечеринка была очень камерной и закрытой. На снимках с торжества нет никого, кроме жениха и невесты.
Пара не стала выдумывать что-то необычное и устроила фотостудию прямо в своей гостиной. Что касается платья невесты, для особенного дня Гранде выбрала белое шелковое платье от легендарной Vera Wang, а новоиспеченный муж предпочел "классику жанра" - костюм-двойку бренда Tom Ford.
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Трогательные фотографии с тайной церемонии певицы и агента по недвижимости опубликовал журнал Vogue.
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