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Лукашенко поздравил выпускников с окончанием школ

27.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам белорусских школ, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер отметил, что впереди для выпускников время осознанных самостоятельных решений. Каждому из них "предстоит понять свое предназначение, найти применение талантам и способностям, настроиться на сложный, но интересный период обучения профессии, от успешности которого будет зависеть и личное благополучие, и будущее родной Беларуси".

Лукашенко убежден, что выпускники сделают правильный выбор и пожелал им не растерять лучшее наследие старших поколений.

В большинстве белорусских школ последний звонок прозвучит в субботу, 29 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Девятиклассники сдадут три предмета, 11-классники - четыре. О том, кого не допустят на экзамены и как можно будет их пересдать, можно узнать в материале Sputnik.

Выпускные вечера пройдут в школах в четверг, 10 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Экзамены в учреждениях общего среднего образования стартуют уже на следующей неделе: 9-классники сдадут три предмета, 11-классники - четыре.
 
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