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Уйти от бюрократии: Пантелеев о главной задаче интеграции Беларуси и России

27.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Пантелеев: в чем главная задача экспертов Беларуси и России

Совместная работа авторитетных ученых-экспертов Беларуси и России, которые занимаются проблематикой союзного строительства, в текущий период должна обрести новый качественный уровень, это подтвердила и последняя встреча в Минске - "Круглый стол экспертов Союзного государства", она состоялась по инициативе Центра "Северная Евразия" (Беларусь), АНО "Институт Русского зарубежья" (Россия), на базе Республиканского общественного объединения "Белая Русь".

© Sputnik / Александр Натрускин
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Реально ли в ближайшее время появление "Высшего экспертного совета", который был бы способен выработать и оформить новые смыслы и цели общественно-политического развития, генерировать идеи - близкие и понятные подавляющему большинству белорусов и россиян - с таким вопросом мы обратились к одному из организаторов минской встречи экспертов, директору "Института русского зарубежья" Сергею Пантелееву.

"Когда я слышу такие словосочетания, как "Высший экспертный совет", я сразу вижу создание еще одной бюрократической структуры. Такой структуре необходимо работать с живой экспертной сетью, с неравнодушными учеными, производящими реально востребованный, интеллектуальный продукт, который бы восприняли люди, принимающие решения", - сказал собеседник Sputnik.

Комментарий директора "Института русского зарубежья" Сергея Пантелеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Не бюрократическая структура, а живая экспертная сеть - вот что нужно Союзному государству, считает директор "Института русского зарубежья" Сергей Пантелеев.
 
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