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Значит, война: Джоли сенсационно проиграла в суде Питту
27.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Анджелина Джоли проиграла судебную битву с экс-супругом Брэдом Питтом: актер отвоевал у бывшей жены право совместной опеки над детьми.
© AFP 2020 / ISABEL INFANTES
Развод Питта и Джоли длится с 2016 года. Поклонники шутят, что пара ведет себя как герои в фильме "Мистер и миссис Смит", пытаясь уничтожить друг друга. Особенно в этом преуспела Джоли: в попытке добиться права единоличной опеки над наследниками звезда
Как сообщило издание The Washington Post, дело актеров наконец-то продвинулось вперед, но явно не в пользу актрисы: Джоли сенсационно проиграла Питту.
Судья объявил свое решение и присудил звездам совместную опеку над детьми. Такой вердикт был вынесен после нескольких месяцев очередной борьбы при участии "чертовой тонны свидетелей, экспертов, врачей и других людей", сообщили репортеры.
И хотя Питт и Джоли никогда не откровенничали о личном и не выносили сор на публику, в сети узнали об инциденте в самолете, в котором (как сообщала группа поддержки актрисы), Питт применил силу в сторону сына и морально унизил его.
Теперь актер оправдан, но упорная Джоли даже не собирается сдаваться: она решила обжаловать решение и верит, что судья отказал ей в справедливом суде и проигнорировал факты, которые доказывают - она и дети не в безопасности.
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Самый сексуальный актер Голливуда официально поставил на место бывшую супругу и "чертову тонну свидетелей и экспертов".
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