Значит, война: Джоли сенсационно проиграла в суде Питту

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли проиграла судебную битву с экс-супругом Брэдом Питтом: актер отвоевал у бывшей жены право совместной опеки над детьми.

Развод Питта и Джоли длится с 2016 года. Поклонники шутят, что пара ведет себя как герои в фильме "Мистер и миссис Смит", пытаясь уничтожить друг друга. Особенно в этом преуспела Джоли: в попытке добиться права единоличной опеки над наследниками звезда обвинила Питта в домашнем насилии и втянула в это приемного сына Мэддокса.

Как сообщило издание The Washington Post, дело актеров наконец-то продвинулось вперед, но явно не в пользу актрисы: Джоли сенсационно проиграла Питту.

Судья объявил свое решение и присудил звездам совместную опеку над детьми. Такой вердикт был вынесен после нескольких месяцев очередной борьбы при участии "чертовой тонны свидетелей, экспертов, врачей и других людей", сообщили репортеры.

И хотя Питт и Джоли никогда не откровенничали о личном и не выносили сор на публику, в сети узнали об инциденте в самолете, в котором (как сообщала группа поддержки актрисы), Питт применил силу в сторону сына и морально унизил его.

Теперь актер оправдан, но упорная Джоли даже не собирается сдаваться: она решила обжаловать решение и верит, что судья отказал ей в справедливом суде и проигнорировал факты, которые доказывают - она и дети не в безопасности.

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