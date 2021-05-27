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Центр Ходорковского рассказал о нестыковках с письмом ХАМАС

27.05.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Копию электронного письма, якобы отправленного представителем ХАМАС в минский аэропорт, удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье» Михаила Ходорковского совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel.

Центр Ходорковского рассказал о нестыковках с письмом ХАМАС

Из письма следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами узнали о бомбе.

Исходя из данных «Досье», в 12:33 белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва, но письмо с угрозой о бомбе пришло в минский аэропорт лишь в 12:57.

О своей непричастности к инциденту с самолетом сообщили и в самой организации ХАМАС.

Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт таких угроз не приходило, опровергнув еще одну ложь белорусских властей.

 
 
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Копию электронного письма, якобы отправленного представителем ХАМАС в минский аэропорт, удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье»...
 
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