Центр Ходорковского рассказал о нестыковках с письмом ХАМАС

Копию электронного письма, якобы отправленного представителем ХАМАС в минский аэропорт, удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье» Михаила Ходорковского совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel.





Из письма следует , что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами узнали о бомбе.

Исходя из данных «Досье», в 12:33 белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва, но письмо с угрозой о бомбе пришло в минский аэропорт лишь в 12:57.

О своей непричастности к инциденту с самолетом сообщили и в самой организации ХАМАС.