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Греция опровергла слова Лукашенко о получении угроз по рейсу Ryanair

27.05.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Управлении гражданской авиации Греции опровергли слова Александра Лукашенко, что Афины якобы получили информацию о взрывном устройстве на борту Ryanair FR4978, который следовал в Вильнюс.

Греция опровергла слова Лукашенко о получении угроз по рейсу Ryanair

«Информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полета Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение», — сказано в заявлении греческого ведомства для прессы, передает газета Proto Thema.

В УГА отметили, что перед вылетом данный самолет прошел все предписанные проверки безопасности, в том числе досмотр ручной клади и багажа, каких-либо угроз обнаружено не было.

Александр Лукашенко также обвинял ряд городов, в том числе Львов и Киев, в отказе принять самолет для экстренной посадки. В связи с этим в «Украэрорухе» заявили, что не получали запросов с рейса Ryanair.

Напомним, 23 мая лайнер Ryanair экстренно сел в минском аэропорту якобы из-за сообщения о минировании. После проверки борта с него сняли и задержали Романа Протасевича.

 
 
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В Управлении гражданской авиации Греции опровергли слова Александра Лукашенко, что Афины якобы получили информацию о взрывном устройстве на борту Ryanair FR4978,...
 
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