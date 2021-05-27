|
В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов, решается вопрос об экстрадиции
Источник материала: Onliner
В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов. Как сообщили в МВД, это уже вторая спецоперация по изобличению фигурантов, проведенная ГУБОПиК МВД и немецкой полицией. Ранее
На днях в Мозыре и Калинковичах белорусские оперативники задержали еще двоих членов преступного сообщества в возрасте 27 и 36 лет. Мужчины украли в Германии мотоцикл и квадроцикл, после чего по подложным документам переместили их в Беларусь. В итоге похищенное и оргтехнику для подделки официальных бумаг нашли в одном из домов в Гомельской области.
— Фигуранты находятся в ИВС до решения вопроса об экстрадиции. Каждый из них привлекался к уголовной ответственности за различные злодеяния, — отметили в МВД.
По информации ГУБОПиК, с сентября прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов преступного сообщества. Все они из Гомельской области. Совместная с зарубежными коллегами работа по установлению причастных к противоправной деятельности лиц продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов. Как сообщили в МВД, это уже вторая спецоперация по изобличению фигурантов, проведенная ГУБОПиК МВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)