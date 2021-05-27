В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов, решается вопрос об экстрадиции

Источник материала: Onliner

В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов. Как сообщили в МВД, это уже вторая спецоперация по изобличению фигурантов, проведенная ГУБОПиК МВД и немецкой полицией. Ранее сообщалось , что правоохранители Бранденбурга поймали троих белорусов, причастных к хищениям мото- и автотранспорта в Евросоюзе.

На днях в Мозыре и Калинковичах белорусские оперативники задержали еще двоих членов преступного сообщества в возрасте 27 и 36 лет. Мужчины украли в Германии мотоцикл и квадроцикл, после чего по подложным документам переместили их в Беларусь. В итоге похищенное и оргтехнику для подделки официальных бумаг нашли в одном из домов в Гомельской области.

— Фигуранты находятся в ИВС до решения вопроса об экстрадиции. Каждый из них привлекался к уголовной ответственности за различные злодеяния, — отметили в МВД.

По информации ГУБОПиК, с сентября прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов преступного сообщества. Все они из Гомельской области. Совместная с зарубежными коллегами работа по установлению причастных к противоправной деятельности лиц продолжается.