Потерял работу и должен больше $6500. Как онлайн-казино повлияло на жизнь белоруса

Источник материала: Onliner Минимальная стоимость смены картинок в онлайн-казино — 25 копеек. За них не купишь ни лапши быстрого приготовления, ни талона на проезд. Так думал и Александр, который спустя 65 тыс. нажатий на кнопку Start все-таки понял, что, если постоянно выкидывать 25 копеек в пустоту, можно плохо кончить. Два с половиной года в мире бедуинов и фараонов закончатся потерей работы, попаданием в долговую яму и отношениями с женой, испорченными настолько, что их едва ли можно будет назвать отношениями. Всему виной желание отбить проигранные деньги.

Александру 35 лет. Он офицер в четвертом поколении, но с Вооруженными силами завязал, подался в бизнес-тренеры, где достиг определенных высот. В семье есть и ребенок, поэтому со словом с «ответственность» мужчина знаком не понаслышке.

— Не сказать, что мне тогда чего-то в жизни не хватало. Работал в офисе, обучал персонал и получал от этого кайф, особенно когда видел результат. Мой ребенок в этом году пойдет в шестой класс, но я всегда хотел второго, а для этого нужны деньги. Жили в Минске в квартире тещи, потихоньку делали ремонт. Доход был средний, но супруге вечно на что-то не хватало. Не скажу, что это были упреки, нет, просто безобидные мысли вслух.





Проблемы начались два с половиной года назад, когда я только пошел в отпуск, а дома меня одолела скука. Я решил попробовать для себя что-то новенькое — это были слот-игры, аналог игровых автоматов. Сразу вспомнил, что я когда-то пару раз даже ходил в казино для интереса, но никакого желания заработать на этом тогда не было, относился к автоматам как к развлечению. Еще играл в покер по интернету, опять же без денежных вложений. На той платформе минимальная стоимость одного «прокрута» — всего $0,1 (около 25 копеек), а то, что, совершенно ничего не делая, их можно превратить в $200, если повезет, подбадривало. И я начал крутить слоты.

«Попросил друга взять кредит на себя, так как мне уже нигде не давали»

Пока обезьянки сменялись бананами, а те, в свою очередь, фараонами, изумрудами, буквами и цифрами с редким появлением ломаных линий и сопровождающей их надписью Good Luck или Winner под звук сыплющихся монет, кошелек Александра пустел. Остановился мужчина только тогда, когда проиграл все отпускные. «Что сказать жене, которая непременно рассердится, и, главное, где брать деньги на жизнь?» — думал Александр и нашел выход — кредит.

— Понимание того, что ты проиграл все деньги, приходит неожиданно. Это не спортивная ставка, где ты поставил 300 рублей и ждешь результата. Тут по 10 центов ставишь, 100 раз нажал на Start — минус $10, а можно же и повысить, тем самым увеличив мнимый выигрыш. Пополняешь — проиграл, пополняешь — проиграл, а потом раз — и нет отпускных.

Кто-то бы забил, сказал бы: черт с ними, мои деньги, куда хочу, туда и трачу. Но я так не могу. Трезво понимал, что нам нужно будет как-то жить, и думал, как закрыть дыру в семейном бюджете, что привело к первому кредиту на 1000 рублей. Сумма кредита больше моих отпускных — это делалось для того, чтобы с помощью лишних денег отбить проигранное. Угадаете, что произошло дальше?





Вернуть кредит можно было, поработав пару месяцев, но дикая уверенность в том, что нужна всего одна комбинация — и долгов больше не будет, взяла верх, и я сходил в банк еще раз. Все для того, чтобы попытать свою удачу в игре — на работе, в курилке, в общественном транспорте и дома. Кредиты брал, чтобы закрывать ими другие, а если не давали, просил у друзей или коллег, за что стал себя ненавидеть. Отдавать не всегда получалось вовремя, и приходилось врать всем вокруг, включая себя.





Стресс сопровождал мою жизнь каждую секунду на протяжении всех двух с половиной лет. Я стал нервным, агрессивным, появилась бессонница, а мысли были только о том, чтобы отбить, отбить, отбить. Я боялся, что все узнают о моих долгах, особенно отец, с которым у нас и так натянутые отношения. Подкосилось здоровье: если до 32 лет у меня в зубах не было ни одной пломбы, то сейчас они почти черные из-за сигарет. Комплекс всего этого не мог не сказаться на супружеской жизни: мы стали отдалятся друг от друга, практически не проводили время вместе с женой.

С собой у Александра стопка бумаг — вся его кредитная история. Там есть суммы разного калибра — начиная от 200 рублей и заканчивая 13 000. По результатам кредитного скоринга герою присвоен рейтинг E3 — это худший показатель, красная зона, подвал. Вероятность того, что он просрочит кредит, очень высока, а новый ему просто не дадут.

— В плане финансов было настолько плохо, что мне не хватало денег на еду и подарок ребенку на день рождения, а если деньги у меня появлялись, они шли в онлайн-казино. Но хотя я и погрузился в свой мир игры, реальный мир вокруг меня не остановился. Из-за постоянного «нервяка» я опаздывал на работу, терялся в бумагах, забывал что-то важное — в общем, меня уволили. Но кредиторов это не особо волнует, поэтому от беспомощности пришлось просить друга взять кредит на 2500 рублей и дать их мне в долг.









Уверенность в том, что я все отыграю, исчезла, я уже не мог смотреть на себя в зеркало, постоянно грыз себя изнутри и морально не выдержал — признался во всем жене. Зная ее, понимал, что все может закончиться разводом, но она простила. Не так просто рассказать об этом друзьям, близким, пока это не дойдет до определенной точки, да и не видно со стороны. Зато, когда выговариваешься, чувствуешь облегчение, будто гора с плеч падает. Тогда же я пообещал больше никогда не играть.









Но обещание не сдержал. Мне удалось выиграть $1000, которые я сразу отдал другу. И вместо того чтобы остановится, я проиграл еще больше — около 10 тыс. рублей. Кредиты мне уже не давали, и я обратился к кредитному брокеру, который рефинансировал мои долги, а за услугу взял 10% от суммы. Пока бегал с бумагами и банками, нашел работу на складе, потихоньку расплачивался. И вдруг пришло письмо из налоговой, где было сказано, что со всех выигрышей мне нужно заплатить подоходный налог в размере 13% (около $1000) плюс штраф. Найти такую сумму было невозможно, пришлось опять просить у друзей и знакомых. Тогда же впервые появилась идея совершить суицид. Мне казалось, что так я хоть не буду мучить родных и избавлю их от долгов. Хорошо, что до этого не дошло.

«Проигрывать деньги можно, не выходя из дома, нужны только телефон и интернет»

Еще как минимум год Александр играл втайне от жены, хотя обещал этого не делать. По его словам, он правда пытался завязать, однако сделать это в одиночку практически невозможно.

— Понимание того, что есть зависимость, приходит не сразу. У меня нет ломки, чтобы прямо руки тряслись, — нет, мне хотелось только отыграть свое. Зарегистрировался на форумах лудоманов, читал истории людей с такими же проблемами, сам писал. Но даже там нарываешься на предложения сходить в казино, где автоматы «не подкручены».





Проигрывать деньги можно, не выходя из дома, нужны только телефон и интернет. Хотел удалить аккаунт, но такой функции просто нет, а когда пишешь в техподдержку, предлагают какие-либо бонусы. Плюс постоянная реклама на сайтах, в YouTube «предложка» вся в видео с победами в казино. Индустрия любыми способами пытается удержать тебя.

Спустя два с половиной года Александр решил пойти другим путем — более сложным, но менее рискованным: он устроился на вторую работу и обе зарплаты отдает кредиторам, а семью содержит жена. Мужчина записался к психологу, чтобы тот помог разобраться, есть ли зависимость и как с ней бороться.

— Работаю на складе три через три, а вечерами подрабатываю на сборке велосипедов. Свою зарплату полностью отдаю на погашение кредитов. Суммарно должен около $6500, не считая процентов и долгов людям, — точную цифру так и не вывел. Но это деньги, их можно вернуть — а то, что творится внутри, сказывается на жизни, нервах, семье, родителях, работе. Живу с ярлыком. Ну а что сказать? Дурак!

Сложно думать о будущем, нет четкого понимания цели. Наверное, в первую очередь надо вернуть долги по кредитам и доверие людей к себе. Виноват во всей ситуации только я сам. Можно было пенять на менталитет, уровень жизни, гены и прочее, но нет. Получается, нахлебник: жена содержит нас, а я отдаю долги.