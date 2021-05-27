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Фестиваль добрых дел для детей и взрослых стартовал в Гомеле
Источник материала: ОНТ
География счастливого детства. В Гомеле дали старт большому фестивалю добрых дел.
Это первый этап проекта. На праздник в центр экологического отдыха пригласили воспитанников детских домов семейного типа.
Вместе с мамами и папами они приехали из разных уголков региона. Каждую семью ждал подарок и шоу на свежем воздухе в исполнении творческих коллективов. Обязательное условие – хорошее настроение и улыбки.
Большой интерес у участников вызвал познавательный квест от гомельских спасателей. О правилах безопасности говорили исключительно в игровой форме.
Команду-победителя ждали сладости и игрушки.
Завершится фестиваль 1 июня областным велопробегом и праздником детского смеха.
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География счастливого детства. В Гомеле дали старт большому фестивалю добрых дел. Это первый этап проекта. На праздник в центр экологического отдыха пригласили...
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