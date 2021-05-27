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Фестиваль добрых дел для детей и взрослых стартовал в Гомеле

27.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

География счастливого детства. В Гомеле дали старт большому фестивалю добрых дел.

Это первый этап проекта. На праздник в центр экологического отдыха пригласили воспитанников детских домов семейного типа.

Вместе с мамами и папами они приехали из разных уголков региона. Каждую семью ждал подарок и шоу на свежем воздухе в исполнении творческих коллективов. Обязательное условие – хорошее настроение и улыбки.

Лариса Межевич, директор Гомельского областного отделения Белорусского детского фонда: «Ребята наши всё-таки непростые, ребята со сложной судьбой. И наша задача была – порадовать, создать у детей хорошее настроение, чтобы они уехали отсюда не только со знаниями, но и с хорошими впечатлениями. И мы это увидели, мы видели их глаза, радость, они были счастливые. А для нас это главное – чтобы наши дети были счастливы».

Большой интерес у участников вызвал познавательный квест от гомельских спасателей. О правилах безопасности говорили исключительно в игровой форме.

Команду-победителя ждали сладости и игрушки.

Завершится фестиваль 1 июня областным велопробегом и праздником детского смеха.

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Теги: Гомель
 
 
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География счастливого детства. В Гомеле дали старт большому фестивалю добрых дел. Это первый этап проекта. На праздник в центр экологического отдыха пригласили...
 
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