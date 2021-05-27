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В Минске прошёл фестиваль национальных культур. Как это было?

27.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске прошёл фестиваль национальных культур. Как это было?

По данным за прошлый год, в Беларуси учится примерно 15-18 тысяч иностранных студентов. Приезжают не только из ближнего зарубежья, но и из стран Африки и Азии. За границей высоко оценивают качество и доступность образования в Беларуси и знают, что им всегда здесь будут рады. Ценят в Беларуси и культуру иностранцев и хотят, чтобы студенты активно обменивались своими знаниями. 

Закрытые границы и пандемия – не помеха для межкультурного обмена. Это на практике продемонстрировали в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Там на неделе прошёл фестиваль национальных культур. Студенты из девяти стран получили возможность ближе познакомиться друг с другом и обменяться опытом, не выезжая за пределы Минска.  

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ: «Наш университет – это не только ведущий педагогический вуз, мы сегодня можем уже сказать, что являемся международным культурно-образовательным центром. У нас обучается более 1500 студентов из 16 стран. Это праздник общения, праздник обмена традициями, культуры, это праздник гордости за свою страну».

Сплести изделие из соломы за несколько минут, сыграть с азербайджанцем в нарды и научиться рисовать парочку китайских иероглифов. Программа фестиваля состояла из двух частей – это экспозиция с мастер-классами и концертная программа. Из-за ковида некоторые вузы не смогли приехать, но ловко вышли из этой ситуации и прислали творческие номера на видео. Поэтому формат мероприятия получился мультиплатформенным. Вот что значит культура и образование без границ.

Елена Журавская, организатор фестиваля, начальник центра студенческого творчества БГПУ: «Идея родилась давно, но только сейчас мы созрели. Цель нашего фестиваля – это познакомить с разными культурами тех студентов, из каких стран-государств обучаются в нашем университете. Познакомить, соприкоснуть, принять непосредственное участие».

Что интересно, многие творческие номера объединили в себе несколько культур. Например, белоруска танцевала с россиянином кадриль, а студент из Китая исполнял белорусскую песню. Вот она – глобализация. В следующем году организаторы планируют расширить программу. Обещают ещё больше участников, номеров, стендов и мастер-классов. 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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По данным за прошлый год, в Беларуси учится примерно 15-18 тысяч иностранных студентов. Приезжают не только из ближнего зарубежья, но и из стран Африки и Азии. За...
 
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