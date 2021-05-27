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КГК проводит «Горячую линию» по вопросам взаимоотношений граждан с лизинговыми и финансовыми организациями
Источник материала: ОНТ
Быстрые деньги – долгий возврат и крупная переплата. Участились предложения микрозаймов под огромные проценты.
Комитет госконтроля проведет сегодня «горячую линию» на тему деятельности микрофинансовых организаций.
В этой категории также лизинговые и кредитные брокеры, ломбарды, и другие финансовые посредники.
Не всегда работа ведется по закону – в этом случае в ведомстве обещают разобраться. Информацию о нарушениях можно сообщать по телефону горячей линии: 8 (017) 328 69 40 – с 10 утра до полудня. Также можно внести предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.
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КГК проводит «Горячую линию» по вопросам взаимоотношений граждан с лизинговыми и финансовыми организациями
Быстрые деньги – долгий возврат и крупная переплата. Участились предложения микрозаймов под огромные проценты. Комитет госконтроля проведет сегодня «горячую...
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