Гороскоп на 28 мая: приятный сюрприз у Раков, удачный день у Козерогов и испытание у Тельцов

Источник материала: ОНТ

Овны готовы заняться важными делами. Вас будут привлекать проекты, связанные с обустройством дома. На работе могут быть конфликтные ситуации.

Переговоры с влиятельными людьми способны изменить дальнейшую жизнь Тельцов. Судьба подготовила для вас очередное испытание. Звёзды вам советуют решать спорные вопросы до обеда.

Близнецам будет не до работы. Вы с трудом сможете скрывать свои эмоции. Вспыльчивость и ранимость негативно отразятся на взаимоотношениях с коллегами.

Поймать успех будет сложной задачей для Раков. Используйте личные связи в интересах дела. Проявите энергичность и рассудительность. Приятный сюрприз улучшит ваше настроение.

Львы готовы весь день демонстрировать своё упрямство. Звёзды советуют вам соблюдать во всём меру. У вас есть дела и обещания, которые надо выполнить. Родные ждут вашей заботы.

У Дев могут проявиться хронические заболевания. Не исключены лёгкие ссоры и недоразумения. Тактичность и внимательность помогут вам стабилизировать напряжённые отношения с партнёром.

Сделать серьёзные выводы предстоит Весам. Чтобы не наделать ошибок, найдите время и соберите «доказательную базу». Дела потребуют от вас концентрации внимания.

У Скорпионов из-за взаимных обид может произойти разрыв отношений с любимым человеком. Ваша физическая активность будет снижена. Лучше займитесь творчеством.

Звёзды советуют Стрельцам быть лояльными в общении с людьми. В зависимости от ситуации старайтесь менять манеру своего поведения. Отдых в семейном кругу подарит вам позитивные эмоции.

Удачный день для работы с информацией у Козерогов. Вас ждут новые знакомства. Перспектива сотрудничества придаст уверенности. Поездки будут успешными.

У Водолеев на повестке дня могут оказаться технические проблемы, вопросы безопасности и семейные дела. Проявите инициативу и постарайтесь отстоять своё мнение.

Любое дело, которое затеют Рыбы, принесёт конкретную пользу. События будут развиваться так, как выгодно вам. Будьте искренними с теми, кто вам дорог.

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