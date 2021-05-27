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Вот что случится, если оставить ребенка дома одного! 10 смешных фото маленьких непосед

27.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот что случится, если оставить ребенка дома одного! 10 смешных фото маленьких непосед

Золотое правило родителя: если ребенок молчит, значит, он уже что-то сделал. Готовы посмотреть на проказы маленьких детей?

 

Это просто небольшой творческий порыв


Фото: mahrov.4bb.ru

Разве это не современное искусство? 


Фото: fotostrana.ru

Они искали клад, но так его и не нашли


Фото: zen.yandex.ru

Хотелось быть похожим на того дяденьку из телевизора


Фото: chucks-fun.blogspot.com

«Они сами оторвались»


Фото: joinfo.com

Помощники растут


Фото: popularne.pl

Первая косметика


Фото: shitmykidsruined.com

А кот почему-то не закрашивается


Фото: zen.yandex.ru

Будущий дизайнер интерьеров


Фото: oakridgebikeshop.com

Отношение к книжкам понятно


Фото: novosti-n.org 


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Золотое правило родителя: если ребенок молчит, значит, он уже что-то сделал. Готовы посмотреть на проказы маленьких детей?   Это просто небольшой творческий порыв...
 
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