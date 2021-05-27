Вот что случится, если оставить ребенка дома одного! 10 смешных фото маленьких непосед

Источник материала: ОНТ

Золотое правило родителя: если ребенок молчит, значит, он уже что-то сделал. Готовы посмотреть на проказы маленьких детей?

Это просто небольшой творческий порыв



Фото: mahrov.4bb.ru

Разве это не современное искусство?



Фото: fotostrana.ru

Они искали клад, но так его и не нашли



Фото: zen.yandex.ru

Хотелось быть похожим на того дяденьку из телевизора



Фото: chucks-fun.blogspot.com

«Они сами оторвались»



Фото: joinfo.com

Помощники растут



Фото: popularne.pl

Первая косметика



Фото: shitmykidsruined.com

А кот почему-то не закрашивается



Фото: zen.yandex.ru

Будущий дизайнер интерьеров



Фото: oakridgebikeshop.com

Отношение к книжкам понятно



Фото: novosti-n.org





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