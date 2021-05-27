Лукашенко рвется защищать Москву, а российская пропаганда над ним подтрунивает

Источник материала: Салiдарнасць

Выступая в парламенте 26 мая, Лукашенко несколько раз делал реверансы в сторону России. Официально Россия пока что весьма сдержанно комментирует инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске: мол, не обижайте Беларусь и «прекратите истерику», сообщает Еврорадио .

Разве что версия официального спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что военный МиГ-29 был послан не на перехват рейса Афины — Вильнюс, а чтобы защитить Белорусскую АЭС, не выдерживает никакой критики.

А вот российская пропаганда, которая всегда стремится угадать настроения Кремля, позволяет себе, скажем так, скепсис в отношении поведения Александра Лукашенко и последствий истории с Ryanair. А у неё всегда нос по ветру.

«Не исключено, что были и наши братья»

Рупор российской «правильной мысли» Владимир Соловьёв вечером 25 мая посвятил ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске целую передачу . За Беларусь там отдувался Александр Шпаковский. Ожидавший безоговорочной поддержки, он внезапно встретился с критикой российских спикеров.

— Зачем надо было устраивать всю эту канитель ради того, чтобы этого человека засунуть в КПЗ в Минске? Ну смысл в этом? И получить огромное количество санкций? — задался вопросом Карен Шахназаров, частый гость Соловьёва. — Это говорит о том, что политик не просчитывает ситуацию. И это говорит о слабости политика. Мы, к сожалению, наблюдали последний год вот такие спорадические движения Александра Григорьевича, и это на самом деле не есть хорошо. Я в этой ситуации не думаю, что Российской Федерации надо всё время покрывать и закрывать Александра Григорьевича своим авторитетом. Это наносит удары и Российской Федерации.

Шахназаров пошёл дальше: по его словам, Лукашенко уверен, что РФ должна его спасать (на минуточку, сам Лукашенко на публике уверен в обратном: что это Беларусь спасает Россию). При этом «акция с самолётом», по мнению режиссёра, не могла получить одобрение от Москвы, ведь «она просто глупа».

Попытка парировать со стороны Шпаковского была такая: «Я вот выскажу сомнения, что у нас есть серьёзные оперативные позиции в Греции. Кто-то ведь должен был подсказать. И я не исключаю, что это были братья».

То есть Шпаковский пытался «замазать» в дело российские спецслужбы. Остальные гости программы в один голос вероятность такого откинули.

Политолог Алексей Чеснаков, также частый гость российского госТВ, повторил мысль: если у Беларуси из-за борта Ryanair возникнут проблемы, то они коснутся и России. Поэтому Минску стоило бы думать перед подобными шагами.

— Вот сейчас показывают, что Протасевич был в Украине , стрелял там в Луганске или Донецке… А чего же Беларусь ничего не сделала тогда?! <…> Так вы ж ничего не сделали, вы же с 2014 года его, как говорите, к этому предательству вели, — добавил он.

Вписались за Сапегу

Недовольны российские пропагандисты оказались и арестом девушки Романа Протасевича Софии Сапеги. И тут чётче всех позицию сформулировала главная редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян:

«Я не знаю, является ли Сапега редактором канала со сливами данных силовиков. Может, и является. Может, и не является. Пусть доказывают. Докажут — пусть наказывают. Но вот эти признательные видео никому не делают чести», — написала она. А за несколько постов до этого просила: «Верните девушку».

Впрочем, ещё несколькими постами выше в тг-канале Симоньян — комплимент в адрес Лукашенко. А вот сотрудник RT Антон Красовский позволил себе высказаться максимально жёстко. Он сказал про девять миллионов белорусов, которых «отдали Лукашенко в батраки». Конечно, назвал их «своими, русскими людьми». Но критику в адрес руководителя Беларуси позволил.

Главный проигравший — Россия

Близкие к разным башням Кремля телеграм-каналы дали залп по официальному Минску. И это при том, что совсем недавно они почти в один голос, перебивая друг друга, говорили, что Лукашенко молодец.

@master_pera: Лукашенко прикрылся этой историей, как зонтиком, и от планов слишком глубокой интеграции, и от навязываемых ему проектов белорусского трансфера. Он замазал российского коллегу международным скандалом.

@mardanaka: В случае блокады Белоруссии главным проигравшим оказывается Россия, сухопутная граница которой оказывается за новым «санитарным кордоном». Причём в его создании великие державы вроде бы как и ни при чём.

@banksta: Банановые бонды Лукашенко не покупают. Спасать Ким Чен Ына постсоветского пространства придётся российским налогоплательщикам.

Многие из подобных записей репостил «Незыгарь» — канал, который подозревают если не в близких связях, то в больших симпатиях к бывшему российскому послу Михаилу Бабичу, у которого отношения с Лукашенко не сложились.

Против Запада, но и не с Лукашенко

В целом российская пропаганда сейчас активно выступает против реакции Запада на ситуацию с Ryanair. Как и российская дипломатия. Но ни те, ни те не «вписываются» за Лукашенко. Не скрывают это и прокремлёвские ресурсы, например РИА ФАН, связанный с «поваром Путина» Евгением Пригожиным:

— То есть ситуация возникла хоть в целом и ожидаемая, но по факту достаточно неприятная. Так что путинское «да» на переговоры с Байденом и его встреча с Лукашенко 28 мая в Сочи — при пока полном дистанцировании от действий официального Минска — пожалуй, оптимальная реакция на случившийся «гамбит Протасевича» с жертвой фигуры. Это своего рода промежуточный ход, необходимый для проведения задуманной потенциально выигрышной политической комбинации.

Фактчек заявлений Лукашенко по поводу спецоперации с самолетом