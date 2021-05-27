Мацукевич: В Риге произошло «хулиганство», которое может превратиться в популярный флешмоб

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич рассказал «Салідарнасці», что думает о новых санкциях Запада и чего можно ждать.





Фото: Посольство Беларуси в Швейцарии

– После того как мэр Риги и министр иностранных дел Латвии заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый произошел дипломатический скандал. Беларусь и Латвия высылают посольства друг друга. Адекватна ли реакция официального Минска? Как относиться к поступку латвийских чиновников?

– Если говорить, положа руку на сердце дипломата, то со стороны рижских властей с точки зрения принятых норм и законов это было, конечно, хулиганством.

Но, как говорит классик нашей внутренней политики на протяжении четверти века, «иногда не до законов». И лучше такой жест, чем решение Евросоюза о закрытом небе для «Белавиа».

Фото: Twitter

Наверное, в Риге так поступили, желая продемонстрировать солидарность с белорусами и желая ответить на дерзкий поступок (принудительную посадку самолета Ryanair в минском аэропорту) схожим дерзким поступком.

Реакция официального Минска была ожидаема и ее можно понять. Думаю, латвийская сторона должна была осознавать, на что она идет.

Уверен, дипломаты двух стран не хотели бы видеть ситуацию, в которой сейчас оказались отношения государств. Тем более, что отношения с Латвией были для Беларуси примером или, если хотите, даже прорывом – в сравнении с отношениями с другими странами Евросоюза.

Шел активный обмен визитами, в том числе министров иностранных дел. На этот год планировался официальный визит Александра Лукашенко в Латвию. Страны готовились к совместному проведению чемпионата мира по хоккею. Он должен был стать мостиком, связывающий Беларусь с Евросоюзом: страна-член ЕС проводит важное международное мероприятие вместе со страной не из ЕС.

Но события 2020 года и действия белорусских властей перечеркнули все наработки.

Дипломаты сейчас ничего сделать не могут, потому что на самом деле у нас в стране один дипломат, один политик, один прокурор, который определяет и внутреннюю, и внешнюю политику. А МИД фактически выполняет роль исполнителя и пресс-секретаря, от которого ничего не зависит.

– Почему страны Балтии – Литва и Латвия – так смело, по сравнению с другими странами, ведут себя по отношению к белорусским властям?

– Потому что мы их соседи, Беларусь для них – сфера непосредственных интересов. Если двигаться по политической карте на запад, то у стран, начиная от Австрии и Швейцарии, совершенно другая сфера интересов. Если спуститься на юг, в Италию и Грецию, то их намного больше интересует ситуация на Балканах, беженцы из Ближнего Востока и Африки.

Страны Западной Европы – Франция, Испания, Португалия – в принципе далеки от происходящего в нашем регионе.

Поэтому высокая активность Польши и стран Балтии по отношению к Беларуси закономерна из-за непосредственного соседства. Даже не власти этих государств, а сами страны с их жителями заинтересованы в нормальном сотрудничестве.

И для нас это тоже так. Посольство Беларуси в Вильнюсе если не самое крупное, то одно из самых больших наших посольств в европейских странах.

– Небольшие страны Балтии смело ведут себя даже в отношении России…

– Думаю, в их понимании Россия является угрозой №1 для региона и его безопасности. По мере движения по политической карте на запад, понимание этой угрозы снижается. Поэтому Польша и страны Балтии пытаются через разные альянсы внутри Евросоюза и НАТО обратить внимание на свои проблемы. В том числе, через создание громких информационных поводов.

Хотя если возвращаться к замене флага в Риге, то не думаю, что там был замысел «пошуметь». Это был ответ на опасную дерзость со стороны белорусских властей, которые создали инцидент в воздухе.

Это не значит, что Латвия стала считать бело-красно-белый флаг государственным флагом Беларуси. Это был знак содидарности с белорусами, страдающими от происходящего в нашей стране.

С другой стороны, это может вызвать волну аналогичных действий – по крайней мере, в перечисленных странах. Это может превратиться в своеобразный флешмоб – и в таком случае нас могут ожидать новые высылки дипломатов.

– Что думаете о санкциях Евросоюза в отношении «Белавиа» – правильное ли это решение, на ваш взгляд?

– На мой взгляд, нет. Все ответные меры, который озвучены Евросоюзом, связаны, прежде всего, с намерением обезопасить себя. Закрытием неба для белорусских самолетов и рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси ЕС исключает повторение инцидента, подобного инциденту с самолетом Ryanair.

Евросоюз думал, прежде всего, о себе, и это можно понять.

Но есть у этого решения и обратная сторона. В итоге, наказали-то кого? Не тех, кто виноват в инциденте. А наказали, во-первых, национальную авиакомпанию, которая никакого отношения к инциденту не имеет, но пострадает экономически.

А во-вторых, наказали рядовых белорусов. Если считать, что мы живем в условиях репрессии и диктатуры, то получается, что у нас исчезает возможность бежать отсюда. Нас просто взяли и отрезали как некую угрозу для Европейского союза.

В такой форме мне такое решение непонятно. Уж лучше менять флаги, чем принимать такие санкции.