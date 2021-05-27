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Лукашенко поручил ограничить вывод валюты за рубеж. Чего ждать?
Источник материала: Партизан
На встрече с парламентариями в Овальном зале Александр Лукашенко поручил Нацбанку ограничить вывод валюты за рубеж. Спросили экспертов, о чём может идти речь.
— Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили валютные средства, с таким трудом заработанные, —
Идёт ли речь только о предприятиях или также о физлицах,
Ярослав Романчук видит основную угрозу не в ограничениях по карточным операциям за рубежом или денежным переводам физических лиц. Он считает, что в первую очередь обеспокоиться должны иностранные компании, которые ведут бизнес в Беларуси и выводят в свои материнские структуры за рубеж прибыль. В условиях напряжения на валютном рынке может быть введена процедура согласования каждого перевода сверх некой установленной суммы.
Ярослав Романчук:
— Это «Газпрому», который здесь зарабатывает и выводит прибыль, а также иностранным инвесторам нужно беспокоиться. Это может быть головной болью для банков с иностранным капиталом. Допустим, каждый перевод валюты, определение целесообразности, назначения платежа, частности операций — через процедуру согласования. Есть поводы задуматься о финансах бизнес-модели ИТ-компаний, а также тех, кто реализует разного рода инвестиционные проекты. Например, если вы строите завод, то после введения ограничения чиновники могут быть наделены полномочиями решать, насколько ваши инвестиции нужны для страны в нынешних условиях.
Подобного рода ограничения могут стать местом концентрации коррупционных сделок между теми, кто хочет вывести валюту за рубеж, и теми, кто даёт на это согласие. А для валютного рынка это громкий, чёткий сигнал: «Заводить валюту в Беларусь — себе дороже!»
Другой экономист, пожелавший остаться анонимным, напомнил, что 9 июля 2021 года вступает в силу новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле. Это последняя часть программы валютной либерализации — белорусам в том числе разрешат проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка.
— Может, просто отменят ту либерализацию, которую планировали, может, что-то ужесточат, а, может, конечно, и просто «забьют», как это было с закрытием границ. Помните, он требовал как-то закрыть границы для транзита, требовал на всех частных предприятиях создать профсоюзы до Нового года. И где эти профсоюзы, и где закрытие предприятий?
Какие меры ещё? Ну, все стандартные — запрет компаниям открывать счета за рубежом, какие-нибудь обязательные отчётности о движении средств по счетам, принудительная конвертация валютных доходов. Так как Лукашенко объявил об этом только сегодня, то можно лишь гадать, что конкретно он имел в виду и что предложат сделать в экономическом блоке правительства — они-то, наоборот, готовились к либерализации.
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На встрече с парламентариями в Овальном зале Александр Лукашенко поручил Нацбанку ограничить вывод валюты за рубеж. Спросили экспертов, о чём может идти речь.
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