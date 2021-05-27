Лукашенко поручил ограничить вывод валюты за рубеж. Чего ждать?









цитирует Лукашенко sb.by. — Вы посмотрите, с этими тутбаевцами… Слушайте, это вообще поразительно. Свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк, где Комитет государственного контроля, другие структуры? — Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили валютные средства, с таким трудом заработанные, —Лукашенко sb.by. — Вы посмотрите, с этими тутбаевцами… Слушайте, это вообще поразительно. Свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк, где Комитет государственного контроля, другие структуры?





задался вопросом dev.by. Ждать ли запрета, например, на карточные операции за рубежом? Идёт ли речь только о предприятиях или также о физлицах,dev.by. Ждать ли запрета, например, на карточные операции за рубежом?





Ярослав Романчук видит основную угрозу не в ограничениях по карточным операциям за рубежом или денежным переводам физических лиц. Он считает, что в первую очередь обеспокоиться должны иностранные компании, которые ведут бизнес в Беларуси и выводят в свои материнские структуры за рубеж прибыль. В условиях напряжения на валютном рынке может быть введена процедура согласования каждого перевода сверх некой установленной суммы.









Ярослав Романчук:

— Это «Газпрому», который здесь зарабатывает и выводит прибыль, а также иностранным инвесторам нужно беспокоиться. Это может быть головной болью для банков с иностранным капиталом. Допустим, каждый перевод валюты, определение целесообразности, назначения платежа, частности операций — через процедуру согласования. Есть поводы задуматься о финансах бизнес-модели ИТ-компаний, а также тех, кто реализует разного рода инвестиционные проекты. Например, если вы строите завод, то после введения ограничения чиновники могут быть наделены полномочиями решать, насколько ваши инвестиции нужны для страны в нынешних условиях.





Подобного рода ограничения могут стать местом концентрации коррупционных сделок между теми, кто хочет вывести валюту за рубеж, и теми, кто даёт на это согласие. А для валютного рынка это громкий, чёткий сигнал: «Заводить валюту в Беларусь — себе дороже!»





Другой экономист, пожелавший остаться анонимным, напомнил, что 9 июля 2021 года вступает в силу новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле. Это последняя часть программы валютной либерализации — белорусам в том числе разрешат проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка.





— Может, просто отменят ту либерализацию, которую планировали, может, что-то ужесточат, а, может, конечно, и просто «забьют», как это было с закрытием границ. Помните, он требовал как-то закрыть границы для транзита, требовал на всех частных предприятиях создать профсоюзы до Нового года. И где эти профсоюзы, и где закрытие предприятий?





Какие меры ещё? Ну, все стандартные — запрет компаниям открывать счета за рубежом, какие-нибудь обязательные отчётности о движении средств по счетам, принудительная конвертация валютных доходов. Так как Лукашенко объявил об этом только сегодня, то можно лишь гадать, что конкретно он имел в виду и что предложат сделать в экономическом блоке правительства — они-то, наоборот, готовились к либерализации.