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В Минск летит премьер-министр России и главы правительств стран СНГ

27.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27-28 мая посетит с рабочим визитом Беларусь. В частности, он проведет в Минске встречу с Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, сообщают информагентства.

Это уже вторая поездка Мишустина в Беларусь в этом году и четвертая — за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был тут в середине апреля.

В этот раз поездка Мишустина пройдет параллельно с другим визитом: на 28 мая намечены переговоры Лукашенко и Путина в Сочи.

«На фоне скандала с самолетом и авиаблокадой, после задержания россиянки и накануне встречи Лукашенко с Путиным: Михаил Мишустин сегодня отправляется с двухдневным рабочим визитом в Беларусь», — так охарактеризовал обстоятельства поездки близкий к президенту РФ телеграмм-канал «Пул №3».
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27-28 мая посетит с рабочим визитом Беларусь. В частности, он проведет в Минске встречу с Романом Головченко и примет участие в...
 
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