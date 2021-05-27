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Сможет ли группа «OTTAWAN» прилететь на «Славянский базар в Витебске» из-за закрытия воздушного пространства Беларуси?

27.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вслед за бойкотом ряда артистов «Славянского базара в Витебске» фестивалю нанесен очередной удар — ЕС принял решение запретить полеты «Белавиа» над своей территорией и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.


Самолет на фоне колючей проволоки. Фото pixabay.com

Это связано с инцидентом, произошедшем с самолетом компании «Ryanair», летевшим из Афин в Вильнюс и принудительно посаженным в аэропорте Минска под предлогом опасности взрыва бомбы на борту, пишут ННВ.

В результате ряд стран заявили, что их авиакомпании будут избегать белорусского воздушного пространства, и отозвали разрешения на полеты над своей территорией у «Белавиа». В том числе не входящая в ЕС Украина. 

Подобные меры, безусловно, если не делают невозможным прибытие европейских артистов на «Славянский базар в Витебске», то чрезвычайно осложняют его. В первую очередь это касается хедлайнера гала-концерта открытия фестиваля и специального гостя концерта «Золотой хит» группы «OTTAWAN» из Франции.

Впрочем, если за этими представителями европейской эстрады можно послать даже чартерный рейс какой-либо небелорусской авиакомпании, то с конкурсантами из Европы все обстоит намного сложней. Ведь за каждым участником конкурса не пошлешь персональный бизнес-джет. Единственным выходом видится полет с пересадкой в каком-нибудь российском аэропорту, например, в Калининграде.

Напомним, что в этом году «Славянский базар в Витебске» официально проходит с 15 по 18 июля, также концерты пройдут 14 и 19 июля.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вслед за бойкотом ряда артистов «Славянского базара в Витебске» фестивалю нанесен очередной удар — ЕС принял решение запретить полеты «Белавиа» над своей...
 
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