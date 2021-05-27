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В России уже больше 20 лет наклоняется многоэтажка, но чиновники утверждают, что на фото «завален горизонт»

27.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В микрорайоне Северный российской Читы уже давно находится проблемный жилой дом. Угол наклона многоэтажки постепенно увеличивается, но чиновники расселять здание отказываются. По их утверждению, на снимках дома просто «завален горизонт».

Дом был построен еще в 1989 году. Спустя 10 лет (по другим данным, в 1996 году) у здания образовался крен, который начал увеличиваться. Жильцов выселили, но после ремонта и установки стяжек заселили обратно. Теперь, по мнению горожан, наклон вновь стал расти.

Ситуация вновь оказалась объектом внимания пользователей социальных сетей после того, как на очередной вопрос местного жителя в Instagram отреагировало Управление коммуникации администрации губернатора Забайкальского края. Сотрудники управления заявили, что осведомлены о проблеме, решение о расселении принято, однако его выполнение наталкивается на отсутствие необходимых финансовых средств — около 300 млн российских рублей. При этом, по мнению чиновников, на самом деле на фото «завален горизонт», т. е. фотограф отклонил кадр от вертикали. На призыв сравнить здание с соседними домами реакции не последовало. Пока ситуация стабильная, но если обстановка будет угрожать жизни жильцов, соответствующие меры будут приняты, сообщили в администрации региона.

В России уже больше 20 лет наклоняется многоэтажка, но чиновники утверждают, что на фото «завален горизонт»
В России уже больше 20 лет наклоняется многоэтажка, но чиновники утверждают, что на фото «завален горизонт»

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В микрорайоне Северный российской Читы уже давно находится проблемный жилой дом. Угол наклона многоэтажки постепенно увеличивается, но чиновники расселять...
 
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