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Украинец набил татуировку на лице, чтобы получить iPhone

27.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это, конечно, не продажа почки, но все равно странно. Дело было на днях в Киеве, где открывался «яблочный» магазин местной специализированной сети. К открытию объявили акцию «iPhone 12 за тату», суть которой ясна из названия. Победил смельчак, решившийся набить название магазина на собственном лице.

Всего собралось девять желающих заполучить iPhone 12. Кто-то готов был пожертвовать рукой или ногой. Как оказалось, этого было мало, чтобы стать обладателем «айфона». Судя по фото, таким трусишкам подарили HomePod mini.

Украинец набил татуировку на лице, чтобы получить iPhone

Вадим Породко сделал тату с логотипом магазина на лице, за что и получил iPhone 12. Заодно стал новым лицом магазинного бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента.

Смартфон Apple iPhone 12 64GB (черный)
20 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
–9%2182 р.
46 предложений
iPhone в Каталоге Onliner

 
 
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Это, конечно, не продажа почки, но все равно странно. Дело было на днях в Киеве, где открывался «яблочный» магазин местной специализированной сети. К открытию...
 
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