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Украинец набил татуировку на лице, чтобы получить iPhone
Источник материала: Onliner
Это, конечно, не продажа почки, но все равно странно. Дело было на днях в Киеве, где открывался «яблочный» магазин местной специализированной сети. К открытию объявили акцию «iPhone 12 за тату», суть которой ясна из названия.
Всего собралось девять желающих заполучить
Вадим Породко сделал тату с логотипом магазина на лице, за что и получил iPhone 12. Заодно стал новым лицом магазинного бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Это, конечно, не продажа почки, но все равно странно. Дело было на днях в Киеве, где открывался «яблочный» магазин местной специализированной сети. К открытию...
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