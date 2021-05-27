Украинец набил татуировку на лице, чтобы получить iPhone

Источник материала: Onliner

Это, конечно, не продажа почки, но все равно странно. Дело было на днях в Киеве, где открывался «яблочный» магазин местной специализированной сети. К открытию объявили акцию «iPhone 12 за тату», суть которой ясна из названия. Победил смельчак, решившийся набить название магазина на собственном лице.

Всего собралось девять желающих заполучить iPhone 12 . Кто-то готов был пожертвовать рукой или ногой. Как оказалось, этого было мало, чтобы стать обладателем «айфона». Судя по фото, таким трусишкам подарили HomePod mini .





Вадим Породко сделал тату с логотипом магазина на лице, за что и получил iPhone 12. Заодно стал новым лицом магазинного бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента.