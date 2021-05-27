СМИ: Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании за 27 минут до получения сообщения о бомбе

Источник материала: Салiдарнасць

Специалисты установили очевидные противоречия в версии белорусских властей.

Белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета за полчаса до того, как сами получили сообщение о бомбе. К такому выводу пришли специалисты Центра «Досье» Михаила Ходорковского совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel.

Им удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт.





«Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе», — говорится в исследовании.

Напомним, выступая перед парламентом в среду, Александр Лукашенко рассказал подробности посадки борта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска.

По его словам, сообщение о минировании самолета поступило в «Афины, Минск и Вильнюс одновременно». После того, как белорусские диспетчеры передали якобы полученную от спецслужб информацию о бомбе пилотам Ryanair, было принято решение посадить самолет в Минске. Для сопровождения борта был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29 .

Центр «Досье» восстановил хронологию событий.

23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» действительно пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com .

Вот его текст: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар».

12:30 — самолет входит в воздушное пространство Беларуси. Из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair следует, что в ту же минуту белорусская сторона информирует экипаж о предполагаемой угрозе взрыва.

12:33 — диспетчер сообщает пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако, как выяснил Центр «Досье», на тот момент письмо от «террористов» получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

12:47 — самолет изменяет курс и летит в сторону Минска.

12:57 — на электронную почту Национального аэропорта Минска ( info@airport.by ) приходит та самая копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov, то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта.

Однако, кроме нестыковки по времени, напомним, есть и другие противоречия в произошедшем. ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам.

Требования, выдвинутые в письме о прекращении поддержки израильской стороны поступили меньше, чем за час до приземления самолета в Вильнюсе. За такое время вряд ли их можно было выполнить, даже при большом желании. Более того, в Газе на тот момент уже несколько дней был объявлен режим прекращения огня.

Вызывает вопросы и реальность фигуры Ахмеда Урланова.

— Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, что сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов? — задают исследователи Центра «Досье» вопросы.

На которые ни Александр Лукашенко, ни кто-либо другой из официальных лиц Беларуси ответа не предоставил.

Фактчек заявлений Лукашенко по поводу спецоперации с самолетом