Тихановская призвала Запад не препятствовать бегству белорусов из страны

Источник материала: АФН

После принудительной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска и последовавших за ней санкций ЕС лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала европейцев не препятствовать выезду людей из Беларуси.

"У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима", - заявила она агентству AFP в среду, 26 мая, передает DW.

Одновременно Тихановская поддержала меры ЕС в отношении властей в Минске и назвала их "разумными".

"Мы работаем над возможностями экстренной эвакуации", - отметила она далее и призвала ввести санкции в отношении всех, кто участвовал в перехвате самолета и задержании журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушки - "судей, прокуроров, милицию, спецподразделения и каждого, кто участвовал в захвате и всех, кто несет ответственность за то, что произошло с самолетом".