







"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл, - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в парламенте в среду. Министра цитирует госагентство БелТА.





При этом он добавил, что рассматриваются и другие меры реагирования. Макей уверен, что "дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведёт". "В проигрыше останутся все. Такой сценарий имеет негативные последствия", - считает он.





По словам министра, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Беларуси.





Макей заверил, что Беларусь как ответственный партнер все же продолжит искать пути конструктивного взаимодействия. "Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии", - отметил он.





"Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - резюмировал министр.





Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.





На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.





На следующий день после инцидента, 24 мая, на саммите в Брюсселе был согласован новый пакет санкций против Беларуси. Совет ЕС призвал всех авиаперевозчиков из стран-членов ЕС избегать полетов над территорией Беларуси. Кроме того, как ожидается, будет расширен список физических лиц и организаций из Беларуси, в отношении которых введены санкции.





В 2020 году Минск включил создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в республике начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.







